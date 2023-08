Lantronix, Inc. a annoncé que Philip Brace, cadre dans le domaine de la technologie, rejoignait le conseil d'administration de la société en tant qu'administrateur indépendant, à compter du 8 août 2023. Après la nomination de M. Brace, le conseil d'administration sera composé de six administrateurs, tous indépendants selon les normes de cotation applicables du Nasdaq Stock Market.

Brace a 30 ans d'expérience dans les secteurs des semi-conducteurs, des serveurs, de l'IoT et du stockage et a occupé de multiples fonctions dans diverses disciplines, notamment les logiciels, le matériel, l'ingénierie, le marketing et les ventes. Son rôle le plus récent a été celui de président et PDG de Sierra Wireless Inc. de juillet 2021 à janvier 2023, où il a mené l'entreprise à travers des améliorations opérationnelles qui ont augmenté les bénéfices de plus de 100 % et augmenté les revenus de plus de 40 %. Auparavant, M. Brace a été vice-président exécutif de Veritas Technologies de 2019 à 2021 et président de Cloud Systems and Electronic Solutions chez Seagate Technology de 2015 à 2017.

Brace a commencé sa carrière chez Intel Corporation et LSI Corporation, où il a occupé diverses fonctions d'ingénierie et de gestion. M. Brace est titulaire d'une licence de sciences appliquées en ingénierie informatique de l'Université de Waterloo et d'une maîtrise en ingénierie électrique de l'Université d'État de Californie, à Sacramento.