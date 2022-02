Lantronix, Taoglas et Thales collaborent pour fournir des solutions IdO 5G en vue de connecter les industries dépendantes des données

Exposés lors du Mobile World Congress, les dispositifs IdO cellulaires intelligents de la série G520 de Lantronix destinés aux secteurs industriels 4.0, de la sécurité et du transport disposent d'antennes Taoglas et d'une connectivité cellulaire 5G de Thales

IRVINE, Californie, 23 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), un fournisseur mondial de solutions clés en main sécurisées pour l'informatique intelligente et l'Internet des Objets (IdO), Taoglas®, un fournisseur de premier plan de technologies avancées pour construire un monde plus intelligent, et Thales (Euronext Paris : HO), leader mondial des technologies avancées et concepteur et créateur de solutions de connectivité IdO, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration. Leur expertise combinée vise à fournir des solutions IdO industrielles intelligentes spécifiques aux applications pour connecter les industries verticales dépendantes des données, y compris les marchés industriels 4.0, de la sécurité et des transports.



Exposés au Mobile World Congress au stand de Taoglas, numéro 5E32, les appareils cellulaires intelligents IdO de la série G520 de Lantronix disposent de l' antenne Guardian MA963 de Taoglas et de la carte MV31 Ultra High Speed 5G M.2 Modem de Thales afin de fournir des solutions de passerelle IdO industrielle intelligentes, complètes et intégrées sur lesquelles les utilisateurs peuvent compter pour leur fiabilité, leur compatibilité et leur résilience.

« En dirigeant la collaboration pour la transformation numérique des solutions IdO pour les applications industrielles 4.0, de sécurité et de transport, Taoglas, Lantronix et Thales se sont alliées en vue de créer une solution de passerelle entièrement intégrée qui apporte aux utilisateurs la tranquillité d'esprit à l'idée de savoir que leurs systèmes resteront fonctionnels même dans des environnements difficiles », a déclaré Paul Pickle, PDG de Lantronix.

« Dans l'environnement hautement technique d'aujourd'hui, la collaboration est la clé du développement de solutions fiables pour les industries dépendantes de la connectivité électrique. Nos collaborations avec Lantronix et Thales aident à éviter les écueils courants qui entraînent l'échec des implémentations de l'IdO en assurant une interconnectivité, des fonctionnalités de sécurité de haut niveau et une disponibilité ininterrompue », a déclaré Oliver Robin, directeur général et vice-président exécutif de l'unité commerciale Taoglas Advanced Components.

« Le partenariat de Thales avec Lantronix et Taoglas permet une connectivité cellulaire 5G rapide et sécurisée, conçue pour répondre aux besoins des industries critiques telles que l'industrie 4.0 ainsi que les applications de sécurité et de transport », a expliqué D’Souza, responsable de la gestion du portefeuille IdO chez Thales. « Notre carte primée Cinterion MV31 IoT Modem fournit un haut débit mobile amélioré (eMBB) 5G haute performance et prend en charge des vitesses de données élevées avec un secours 4G. Cela signifie une très faible latence, un débit plus élevé et une solution de connectivité 5G spécialement conçue pour l'IdO. »

La série G520 Lantronix permet aux utilisateurs de connecter tous leurs contrôleurs, même s'ils utilisent des équipements existants de différents âges et marques. Un dispositif de passerelle unique facilite des connexions fiables avec moins de matériel et fournit un accès à des données plus significatives.

Les principaux avantages de la 5G incluent une latence plus faible, permettant des applications en temps réel, telles que la réalité augmentée et virtuelle, une capacité plus élevée, permettant à davantage d'appareils d'être simultanément en ligne, et des vitesses plus élevées, permettant aux données de se déplacer plus rapidement et plus facilement à plus de 5 Gbit/s.

Selon Berg Insight, les expéditions mondiales d'appareils mobiles IdO ont augmenté de 14 % en 2020 pour atteindre 302,7 millions d'unités et devraient suivre un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,8 % pour atteindre 629,6 millions d'unités d'ici 2025.

Pour en savoir plus sur tous les produits innovants de Taoglas, le dispositif Lantronix G520 et la carte 5G Modem de Thales, faites une halte aux stands de Taoglas (5E32) et de Thales (2J30) lors du Mobile World Congress.

À propos de Taoglas

Taoglas est un fournisseur de premier plan de technologies avancées pour un monde plus intelligent. Nos solutions comprennent des composants et des technologies avancés et aident les équipementiers, les entreprises et les communautés à résoudre les complexités liées à la mise sur le marché rapide et rentable de solutions de transformation numérique. Axée sur une antenne haute performance et de premier ordre et une conception RF avec des technologies avancées de positionnement, d'imagerie, d'audio et d'intelligence artificielle, Taoglas possède une expertise unique dans l'intégration et la commercialisation de solutions technologiques hautement complexes. Nous utilisons cette expertise pour nos services intelligents connectés développés en internes tels que Taoglas Waste Insights™ , tout en agissant comme conseiller de confiance auprès d'équipementiers et d'entreprises, où qu'ils se trouvent dans leur parcours de transformation numérique.

Grâce à son expertise de classe mondiale en matière de conception, de conseil et d'ingénierie, ainsi qu'à ses centres d'assistance et de test dans le monde entier, Taoglas possède une expertise éprouvée dans les secteurs du transport, de la gestion des déchets, des soins de santé connectés, des villes intelligentes et de la construction intelligente. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site https://www.taoglas.com.

À propos de Thales Group

Thales est un leader mondial de la haute technologie qui investit dans les innovations numériques et « deep tech », qui incluent la connectivité, les big data, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la technologie quantique, pour construire un avenir dans lequel nous pouvons tous avoir confiance, ce qui est vital pour le développement de nos sociétés. La société fournit des solutions, des services et des produits qui aident ses clients — des entreprises, des organisations et des États — sur les marchés de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport, de l'identité numérique et de la sécurité à remplir leurs missions critiques en plaçant les humains au cœur du processus décisionnel.

Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur la page www.thalesgroup.com/iot .

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. est un fournisseur mondial de solutions clés en main sécurisées pour l'Internet des Objets (IdO) et la gestion des environnements distants (REM), proposant des logiciels en tant que services (SaaS), des services de connectivité, des services d'ingénierie et des solutions matérielles intelligentes.

Les produits et services de Lantronix simplifient considérablement la création, le développement, le déploiement et la gestion de projets IdO et informatiques dans les domaines de la robotique, de l'automobile, des appareils portables, de la vidéoconférence, de l'industrie, de la médecine, de la logistique, des villes intelligentes, de la sécurité, de la vente au détail, des succursales, des salles de serveurs et des applications de centres de données. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site web de Lantronix .

Déclaration « Safe Harbor » en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas de nature entièrement historique et factuelle, y compris, à titre non limitatif, les déclarations relatives à nos solutions, technologies et produits sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes actuelles et sont assujettis à des risques et incertitudes importants qui pourraient faire que nos résultats, nos activités, notre situation financière ou nos performances réels diffèrent sensiblement de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse. Les risques et incertitudes potentiels incluent, entre autres, des facteurs tels que les effets négatifs ou l'aggravation de la situation économique régionale et mondiale ou l'instabilité du marché sur nos activités, y compris les effets sur les décisions d'achat de nos clients ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur nos employés, les chaînes d'approvisionnement et de distribution, et l'économie mondiale ; les risques en matière de cybersécurité ; les modifications des lois, réglementations et tarifications gouvernementales américaines et étrangères en vigueur ; notre capacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie d'acquisition ou à intégrer les entreprises acquises ; les difficultés et coûts liés à la protection des droits de brevet et autres droits de propriété ; notre niveau d'endettement, notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions imposées à nos accords de dette ; ainsi que tout autre facteur inclus dans notre rapport annuel sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 juin 2021, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 11 septembre 2021, y compris dans la section concernant les « Facteurs de risque » sous l'alinéa 1A de la première partie de ce rapport, ainsi que dans nos autres documents publics déposés auprès de la SEC. Des facteurs de risque supplémentaires sont susceptibles d'être identifiés occasionnellement dans nos futurs dépôts. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date indiquée dans celui-ci, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans l'intention de refléter des événements ou circonstances survenant ultérieurement.

© 2022 Lantronix, Inc. tous droits réservés. Lantronix est une marque déposée. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Contact auprès des médias chez Lantronix :

Gail Kathryn Miller

Responsable du marketing et des

communications d'entreprise

media@lantronix.com

949-453-7158

Contact auprès des investisseurs et analystes chez Lantronix :

Jeremy Whitaker

Directeur financier

investors@lantronix.com

949-450-7241

Ventes Lantronix :

sales@lantronix.com

Americas +1 (800) 422-7055 (États-Unis et Canada) or +1 949-453-3990

Europe, Moyen-Orient et Afrique : +31 (0)76 52 36 744

Asie/Pacifique : + 852 3428-2338

Chine : + 86 21-6237-8868

Japon : +81 (0) 50-1354-6201

Inde : +91 994-551-2488

Contact RP de Taoglas :

Charlotte Rubin

Vice-présidente mondiale du marketing

mediarelations@taoglas.com

858-775-7621