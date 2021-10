Lantronix : étend sa solution de services de connectivité pour la gestion de la sécurité et des données cellulaires IdO

Le nouvel eStore offre la possibilité de commander facilement et en libre-service des cartes SIM, des forfaits de données et une sécurité VPN de site à site d'entreprise pour les clients internationaux et américains

IRVINE, Californie, 05 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), un fournisseur mondial de solutions clés en main sécurisées pour l'Internet des objets (IdO), a annoncé aujourd'hui l'extension de ses services de connectivité avec désormais la sécurité de réseau privé virtuel (VPN) de site à site. Proposés sur plus de 600 réseaux dans 185 pays à travers le monde, les services de connectivité Lantronix sont désormais disponibles pour une commande facile en libre-service via l' eStore .



Services de connectivité mondiaux sécurisés sur 600 réseaux dans 185 pays

Avec une carte SIM unique et un forfait mondial, les utilisateurs peuvent déployer rapidement une connectivité de données cellulaires pour des solutions telles que la gestion des actifs et des parcs de véhicules, la logistique de la chaîne d'approvisionnement, les bureaux à distance et les sites sans effectif, le tout facilement géré à l'aide de la plateforme cellulaire IdO de services de connectivité de Lantronix.

Déploiements facilités par la nouvelle boutique en ligne des services de connectivité Lantronix

Les utilisateurs peuvent déployer rapidement une connectivité cellulaire sécurisée dans leurs solutions IdO, en proposant des commandes en ligne en libre-service de cartes SIM, de forfaits de données et de sécurité de VPN avec facturation automatisée et des conditions de service au clic.

Inclut désormais la connectivité VPN sécurisée de site à site

Les services de connectivité Lantronix incluent désormais la sécurité VPN de site à site, qui fournit un tunnel IPsec du réseau de l'opérateur au centre de données de l'entreprise, garantissant ainsi une connexion hautement sécurisée et l'intégrité des données.

Avec sa solution de services de connectivité, Lantronix est sur le point de devenir un moteur sur le marché de l'IdO cellulaire. Selon le cabinet d'études de marché IdO Berg Insight, le nombre mondial d'abonnés à l'IdO cellulaire a augmenté de 12 % en 2020 pour atteindre 1,74 milliard. Les marchés régionaux d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord ont enregistré les taux de croissance les plus élevés avec plus de 15 %. D'ici 2025, Berg Insight prévoit désormais qu'il y aura 3,74 milliards d'appareils IdO connectés aux réseaux cellulaires dans le monde.

« Avec les services de connectivité Lantronix, les utilisateurs bénéficient d'une plateforme facile à utiliser pour déployer et gérer la connectivité des données IdO, offrant ainsi la tranquillité d'esprit à l'idée de savoir que les services cellulaires essentiels peuvent être déployés rapidement tout en offrant la flexibilité d'évoluer au fur et à mesure de leur croissance », a déclaré Paul Pickle, PDG de Lantronix.

L'application Web assure le déploiement et la gestion

En utilisant les services de connectivité Lantronix avec sa plateforme de gestion cellulaire basée sur le cloud, les utilisateurs peuvent se concentrer sur une mise sur le marché rapide, en passant moins de temps à traiter individuellement les contrats avec les fournisseurs. En outre, les utilisateurs disposent d'un contrôle total sur leurs solutions connectées pour stimuler l'efficacité opérationnelle grâce à la carte SIM facile à utiliser et à la plateforme de gestion des données avec diagnostics, reporting et analyses intégrés.

Pour commencer, sélectionnez un forfait parmi les options prêtes à l'emploi de Lantronix. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site web des services de connectivité de Lantronix .

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. est un fournisseur mondial de solutions clés en main sécurisées pour l'Internet des Objets (IdO) et la gestion des environnements distants (REM), proposant des logiciels en tant que services (SaaS), des services de connectivité, des services d'ingénierie et des solutions matérielles intelligentes.

Lantronix permet à ses clients d'accélérer le délai de mise sur le marché et d'augmenter le temps et l'efficacité opérationnels en fournissant des solutions IdO intelligentes en périphérie et des passerelles avec gestion à distance fiables, sécurisées et connectées.

Les produits et services de Lantronix simplifient considérablement la création, le développement, le déploiement et la gestion de projets IdO et informatiques dans les domaines de la robotique, de l'automobile, des appareils portables, de la vidéoconférence, de l'industrie, de la médecine, de la logistique, des villes intelligentes, de la sécurité, de la vente au détail, des succursales, des salles de serveurs et des applications de centres de données. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site web de Lantronix .

Vous en apprendrez davantage sur le blog de Lantronix , où vous trouverez les discussions et les actualités du secteur. Suivez Lantronix sur Twitter , visionnez notre vidéothèque sur YouTube ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn .

Déclaration « Safe Harbor » en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : toutes les déclarations énoncées dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas de nature entièrement historique et factuelle, y compris, à titre non limitatif, les déclarations relatives à nos solutions, technologies et produits étant sur le point d'être un moteur sur le marché de l'IdO cellulaire ainsi que l'extension de ses services de connectivité désormais avec la sécurité de réseau privé virtuel (VPN) de site à site offerte sur plus de 600 réseaux dans 185 pays à travers le monde, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes actuelles et sont assujettis à des risques et incertitudes importants qui pourraient faire que nos résultats, nos activités, notre situation financière ou nos performances réels diffèrent sensiblement de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué de presse. Les risques et incertitudes potentiels incluent, entre autres, des facteurs tels que les effets négatifs ou l'aggravation de la situation économique régionale et mondiale ou l'instabilité du marché sur nos activités, y compris les effets sur les décisions d'achat de nos clients ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur nos employés, les chaînes d'approvisionnement et de distribution, et l'économie mondiale ; les risques en matière de cybersécurité ; les modifications des lois, réglementations et tarifications gouvernementales américaines et étrangères en vigueur ; notre capacité à mettre en œuvre avec succès notre stratégie d'acquisition ou à intégrer les entreprises acquises ; les difficultés et coûts liés à la protection des droits de brevet et autres droits de propriété ; notre niveau d'endettement, notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions imposées à nos accords de dette ; ainsi que tout autre facteur inclus dans notre rapport annuel sur Formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 juin 2020, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 11 septembre 2020, y compris dans la section concernant les « Facteurs de risque » sous l'alinéa 1A de la première partie de ce rapport, ainsi que dans nos autres documents publics déposés auprès de la SEC. Des facteurs de risque supplémentaires sont susceptibles d'être identifiés occasionnellement dans nos futurs dépôts. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date indiquée dans celui-ci, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans l'intention de refléter des événements ou circonstances survenant ultérieurement.

© 2021 Lantronix, Inc. tous droits réservés. Lantronix est une marque déposée. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Contact médias Lantronix :

Gail Kathryn Miller

Responsable du marketing et des

communications d'entreprise

media@lantronix.com

949-453-7158

Contact investisseurs et analystes Lantronix :

Jeremy Whitaker

Directeur financier

investors@lantronix.com

949-450-7241