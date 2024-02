Lantronix, Inc. est un fournisseur mondial de solutions clés en main sécurisées pour l'Internet des objets (IoT) et la gestion à distance de l'environnement (REM), offrant des logiciels en tant que service (SaaS), des services de connectivité, des services d'ingénierie et du matériel intelligent. La société permet à ses clients d'accélérer la mise sur le marché et d'augmenter le temps de fonctionnement et l'efficacité opérationnelle en fournissant des solutions de passerelles IoT et de gestion à distance fiables, sécurisées et connectées. Ses produits et services simplifient la création, le développement, le déploiement et la gestion des projets IoT et informatiques dans les domaines de la robotique, de l'automobile, des wearables, de la vidéoconférence, de l'industrie, du médical, de la logistique, des villes intelligentes, de la sécurité, de la vente au détail, des succursales, des salles de serveurs et des centres de données. Elle organise son portefeuille de services en lignes de produits, telles que les modules IoT embarqués, les solutions de systèmes IoT et les logiciels et services. La société exerce ses activités à l'échelle mondiale dans trois régions géographiques.

Secteur Communications et réseautage