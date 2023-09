Lantronix, Inc. (Lantronix) est un fournisseur mondial de logiciels en tant que service (SaaS), de services d'ingénierie, de services de connectivité, de matériel et de solutions clés en main pour l'Internet des objets (IoT) et la gestion d'environnement à distance (REM). Le portefeuille de services et de produits de Lantronix aborde chaque couche de la pile IoT, notamment Collect, Connect, Compute, Control et Comprehend, permettant à ses clients de déployer des solutions IoT et REM. Ses services et produits sont axés sur l'intégration d'une plateforme de gestion SaaS avec le développement d'applications personnalisées superposées à du matériel externe et intégré, permettant l'informatique de périphérie, les communications sécurisées, le suivi de l'emplacement et de la position, ainsi que la détection et les rapports environnementaux. Les solutions de Lantronix sont déployées dans des centres de données, des bureaux et des sites distants au service d'une gamme d'industries. La société est également engagée dans la fourniture de solutions de gestion hors bande (OOB).

Secteur Communications et réseautage