Goldman maintient Lanxess à 'Achat' - objectif 49 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement américaine Goldman Sachs a maintenu sa recommandation à "acheter" sur Lanxess avec un objectif de cours de 49 euros. L'analyste Georgina Fraser a écrit lundi soir dans une première réaction que la révision à la baisse des prévisions annuelles de résultat opérationnel (Ebitda) avant éléments exceptionnels était à son point médian de 30% inférieure au consensus de marché. Une faiblesse au deuxième trimestre n'est pas une surprise pour les investisseurs, mais l'ampleur de la baisse des prévisions l'est./ag/gl

Publication de l'étude originale : 19.06.2023 / 20:36 / BST Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude