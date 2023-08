Lanxess AG figure parmi les 1ers producteurs européens de produits chimiques, de polymères et de caoutchoucs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits intermédiaires avancés (33,1%) ; - additifs de spécialité (28,9%) ; - caoutchoucs synthétiques de haute performance (21,3%) : élastomères de haute performance, caoutchouc butyle, caoutchouc polybutadiène, etc. Le groupe propose également des matériaux composites et plastiques de haute performance ; - produits chimiques de performance (15,5%) : produits de protection matériels, pigments inorganiques, produits chimiques fonctionnels, cuir, résines, etc. ; - autres (1,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (18,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,3%), Amérique du Nord (22,8%), Asie-Pacifique (22,6%) et Amérique du Sud (4,9%).

Secteur Chimie diversifiée