Lanxess : Credit Suisse dégrade son opinion sur le titre

Credit Suisse dégrade son opinion sur le titre Lanxess, passant de 'surperformance' à 'neutre' et relève dans le même temps son objectif de cours à 66 euros, contre 53 euros précédemment.



Le bureau d'analyses estime que les variations moyennes de l'EBITDA devraient se situer autour de +1% pour 2021-2022, après des bénéfices sous-jacents sur-performants au cours de l'exercice 2020 et une amélioration de la composition du portefeuille d'activités.



Cependant, le broker estime que les performances futures du titre Lanxess dépendront essentiellement des projets de fusion-acquisition, ceux-ci n'étant pas inclus dans ses prévisions actuelles.





