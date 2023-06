Lanxess : Jefferies dégrade son conseil

Jefferies dégrade son conseil sur Lanxess de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 40 à 28 euros, dans le sillage d'une réduction de 24% en moyenne de ses hypothèses d'EBITDA pour le groupe allemand de chimie de spécialité.



Le broker se dit 'surpris par le niveau de volatilité à la baisse des bénéfices de ce portefeuille amélioré' et pense que 'les pressions de la demande à court terme sont susceptibles de peser plus largement sur les chimistes européens diversifiés'.



'Alors que les maturités de dette suggèrent que Lanxess a environ deux ans pour restaurer ses résultats (avant tout refinancement majeur), un ratio d'endettement de plus de quatre fois avec des pressions sur le FCF est susceptible de dissuader les investisseurs', ajoute-t-il.



