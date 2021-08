Lanxess : Stifel maintient son conseil sur le titre

Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Lanxess, avec un objectif de cours de 69 euros sur le titre.



Selon le bureau d'analyses, l'acquisition 'très judicieuse' d'IFF devrait permettre à Lanxess de lancer son activité biocide et d'atteindre un chiffre d'affaires proche du milliard d'euros dès la première année.



Le broker souligne que cette acquisition d'envergure démontre que Lanxess accélère son processus de transformation. Le directeur général de Lanxess confirme d'ailleurs que la transformation de la société 'va se poursuivre', et que Lanxess 'sera à nouveau très différent dans trois ans.'





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.