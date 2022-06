Lanxess : Stifel relève sa recommandation

Stifel relève sa recommandation sur Lanxess de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 54 à 65 euros, nouvelle cible qui reflète la valeur d'entreprise négociée pour l'activité HPM (High Performance Materials).



Le broker juge l'accord de coentreprise annoncé mardi 'hautement relutif en valeur', pointant une valorisation retenue pour HPM significativement supérieure à sa valeur implicite, des synergies futures et une réduction des risques sur le bilan.



'Le profil de résultats plus résilient devrait permettre à la société d'atteindre une valorisation plus raisonnable, au moins en ligne avec les multiples historiques pour l'avenir', ajoute Stifel dans sa note sur le chimiste de spécialités allemand.



