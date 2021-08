Lanxess : UBS reste à 'achat', ajuste sa cible

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Lanxess avec un objectif de cours ajusté de 71 à 72 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de hausse de 25% pour le titre du groupe allemand de chimie de spécialité.



Le broker réagit au lendemain de l'annonce par Lanxess de l'acquisition de l'activité de contrôle microbien du groupe américain International Flavors & Fragrances (IFF), pour un prix d'achat de l'ordre de 1,3 milliard de dollars.



UBS considère que cette transaction constituera 'probablement un catalyseur pour encore davantage de changement' et il perçoit ainsi 'une plateforme en cours de construction pour un modèle d'activité très différent'.



