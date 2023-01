Morgan Stanley relève Lanxess à 'surpondérer' et vise 54 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'affaires américaine Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur Lanxess de "Equal-weight" à "Overweight" et son objectif de cours de 41 à 54 euros. Le secteur européen de la chimie a probablement dépassé son plus bas niveau, selon une étude sectorielle publiée mercredi. Les experts ont notamment évoqué l'impact positif de la baisse des prix du gaz et de la réouverture de la Chine. Cependant, la reprise sera lente, car le premier trimestre devrait encore être marqué par des défis. Lanxess se rapproche de la fin d'une longue période de transformation, a déclaré l'analyste Jonathan Chung, nouvellement en charge du groupe de chimie de spécialités. La moisson pourrait être récoltée prochainement./tih/la

