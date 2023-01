UBS relève l'objectif de Lanxess à 50 euros - 'Acheter

ZURICH (dpa-AFX Broker) - La banque suisse UBS a relevé l'objectif de cours de Lanxess de 43 à 50 euros et maintenu sa recommandation à "acheter". Le groupe de chimie de spécialités devrait répercuter la majeure partie des récentes baisses de prix du gaz sur ses clients, écrit l'analyste Andrew Stott dans une étude publiée lundi. Mais il s'attend, au moins à court terme, à un décalage entre les prix de vente et les coûts de production de Lanxess, ce qui devrait avoir un impact positif sur la rentabilité. C'est pourquoi il a relevé ses estimations de résultats pour le quatrième trimestre 2022 et l'ensemble de l'année 2023./edh/ajx

Publication de l'étude originale : 20.01.2023 / 17:38 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : 20.01.2023 / 17:38 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------