ACTIONS EN FONCTION/faibles perspectives trimestrielles : Lanxess au plus bas depuis fin 2022

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les investisseurs ont mal réagi mercredi à la publication des résultats de Lanxess. Les prévisions du groupe chimique ont notamment été mal accueillies par les investisseurs. En fin de matinée, l'action était en baisse de 7,5% sur le MDax, tombant à 36,33 euros, son plus bas niveau depuis la fin de l'année dernière. Les plus-values boursières de 27 pour cent au cours de l'année boursière 2023 ne sont donc plus d'actualité - depuis le début de l'année, le bilan affiche une baisse de plus de trois pour cent et demi.

Malgré les vents contraires de la conjoncture, le conseil d'administration de Lanxess s'est fixé pour objectif un résultat à peu près stable pour l'année en cours. Le marché s'attend actuellement à un léger recul. Le directoire du groupe s'attend toutefois à des vents contraires, au moins dans les premiers mois, en raison d'un déstockage continu chez les clients et des conséquences des prix élevés de l'énergie. Selon le président du directoire Matthias Zachert, la demande est restée modérée jusqu'à présent en début d'année, comme au dernier trimestre.

L'analyste Konstantin Wiechert de la Baader Bank a certes accueilli positivement les perspectives annuelles et les a considérées comme une preuve de la solidité de la position de Lanxess. Mais d'autres observateurs ont surtout été gênés par les objectifs de début d'année. L'analyste Chris Counihan de Jefferies a qualifié de modérées les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre en cours. Le résultat d'exploitation ajusté (Ebitda), compris entre 180 et 220 millions d'euros, est inférieur à son hypothèse de 237 millions d'euros, alors que le consensus table sur 213 millions d'euros, soit le haut de la fourchette annoncée. M. Counihan s'attendait donc à une faible réaction du cours de l'action.

Chetan Udeshi, analyste chez JPMorgan, est revenu sur les chiffres du quatrième trimestre du groupe chimique : "Ce qui est frappant dans les chiffres du quatrième trimestre, c'est le flux de trésorerie disponible particulièrement faible", écrit-il.

Andrew Stott, analyste chez UBS, a lui aussi trouvé quelques cheveux dans la soupe, comme par exemple les faibles perspectives pour le premier trimestre. En outre, la division Consumer Protection, qu'il a particulièrement valorisée, a enregistré un résultat d'exploitation nettement inférieur aux attentes du marché au dernier trimestre.

Avec les pertes de cours actuelles, le titre Lanxess poursuit sa chute entamée début février. Auparavant, l'action avait atteint son plus haut niveau annuel à 47,83 euros, soit son plus haut niveau depuis février 2022. Mais l'évolution du cours de Lanxess a été beaucoup plus fluctuante ces dernières années que celle du secteur de la chimie dans son ensemble. Malgré plusieurs tentatives de reprise, l'action s'est éloignée de plus de la moitié de son record de début 2018, à 74,78 euros./tav/niw/mis