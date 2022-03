Lanxess : bien orienté après ses résultats annuels

Lanxess gagne près de 3% à Francfort, après l'annonce par le chimiste de spécialités qu'il va proposer un dividende par action en augmentation de 5% à 1,05 euro au titre de 2021, pour un BPA ajusté annuel en hausse à 4,83 euros, contre 3,50 euros en 2020.



Son EBITDA ajusté a augmenté de 17% à 1,01 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires en croissance de 39% à 7,56 milliards d'euros, soutenue principalement par des effets prix liés à la répercussion de coûts de matières premières et d'énergie plus élevés.



Revendiquant 'un bon début d'année 2022, mais avec une incertitude élevée du fait de la guerre russo-ukrainienne', Lanxess anticipe un EBITDA ajusté entre 280 et 320 millions d'euros au premier trimestre, et 'significativement au-dessus' de 2021 pour l'ensemble de l'année.



