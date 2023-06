Lanxess, spécialiste allemand de la chimie de spécialité perd 15% à la Bourse de Francfort à 26,78 euros après avoir annoncé que l'EBITDA avant résultats exceptionnels pour le deuxième trimestre 2023 devrait s'élever à environ 100 millions d'euros, au-dessous des attentes du marché. Le groupe accuse « la faiblesse de la demande dans les secteurs de la construction, de l'électro-électronique et même des produits de consommation habituellement stables ». Lanxess ajoute qu'aucune reprise n'est perceptible au mois de juin 2023.



Si l'activité ne se redresse pas, Lanxess anticipe désormais de 600 à 650 millions d'euros d'Ebitda avant résultats exceptionnels pour l'exercice 2023, au lieu de 850 à 950 millions d'euros précédemment.



"La reprise de la demande que nous attendions initialement au second semestre n'est pas encore visible - ni en Chine, ni sur d'autres marchés finaux significatifs. Cela nous affecte particulièrement en Allemagne : nous sommes massivement touchés par les conditions défavorables telles que les prix élevés de l'énergie et la bureaucratie massive. En période de faible demande, l'Allemagne en tant que site industriel n'est tout simplement pas compétitive", a déclaré Matthias Zachert, PDG de Lanxess.