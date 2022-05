Lanxess : entouré après un projet de coentreprise

Lanxess bondit de 10% à Francfort, après l'annonce de la création d'une coentreprise entre le chimiste de spécialité et le groupe de capital investissement Advent, en vue d'acquérir ensemble l'activité engineering materials du groupe néerlandais DSM.



Le prix d'achat se monte à environ 3,7 milliards d'euros et sera financé par la coentreprise via des fonds propres d'Advent et de la dette extérieure. L'activité représente un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard d'euros avec une marge d'EBITDA d'environ 20%.



En outre, Lanxess apportera son unité High Performance Materials (HPM) à la coentreprise, et recevra au moins 1,1 milliard d'euros, qu'il utilisera pour réduire sa dette, renforcer son bilan et lancer un programme de rachat d'actions pour 300 millions d'euros.



