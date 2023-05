Lanxess précise ses perspectives annuelles après un bénéfice en baisse en début d'année

COLOGNE (dpa-AFX) - Après un bénéfice en baisse en début d'année, le groupe chimique Lanxess se montre un peu plus prudent pour 2023. Selon un communiqué publié mercredi, l'entreprise prévoit pour l'année en cours un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) corrigé des effets exceptionnels compris entre 850 et 950 millions d'euros. Jusqu'à présent, un bénéfice d'exploitation du même niveau que l'année précédente, soit 930 millions d'euros, était envisagé. L'estimation moyenne des analystes est actuellement de 915 millions d'euros.

En début d'année, les Colonais, comme l'ensemble du secteur, ont surtout ressenti la faiblesse de la demande, notamment dans le secteur de la construction, ainsi que la poursuite du déstockage par de nombreux clients. La hausse des prix de vente due à l'augmentation des coûts des matières premières n'a pu que partiellement compenser cette situation. Ainsi, si le chiffre d'affaires de Lanxess est resté quasiment stable au premier trimestre par rapport à l'année précédente, à 1,9 milliard d'euros, le résultat d'exploitation a chuté de 28 %, à 189 millions d'euros, ce qui correspond à peu près aux prévisions des analystes. Le bénéfice des activités poursuivies s'est effondré de 85 pour cent à 10 millions d'euros, en raison notamment d'effets exceptionnels et d'amortissements.