COLOGNE (dpa-AFX) - En raison de la faiblesse conjoncturelle du secteur de la chimie, le groupe de chimie de spécialités Lanxess supprime environ un poste sur 15 dans le monde. Afin de se positionner plus efficacement, les coûts doivent être réduits de 150 millions d'euros par an, a déclaré mardi soir un porte-parole de l'entreprise. Les mesures comprennent la suppression de 870 emplois à temps plein, dont 460 en Allemagne. Lanxess compte actuellement environ 13 000 postes dans le monde, dont une bonne moitié en Allemagne. La suppression doit avoir lieu le plus rapidement possible. Le journal "Kolner Stadt-Anzeiger" en avait fait état auparavant.

Un ensemble de mesures visant à réduire les coûts de 100 millions d'euros en une seule fois fait également partie de la cure d'austérité. Il s'agit notamment d'une réduction des frais de déplacement et d'une renonciation au salaire du directoire. Lanxess avait déjà annoncé les deux objectifs d'économie - soit 150 millions d'euros par an et 100 millions d'euros en une seule fois - en août. L'entreprise a également publié le nombre de postes qui seront supprimés.

En Allemagne, les postes seront principalement supprimés dans l'administration "afin d'alléger les structures locales et de les adapter à la situation économique de l'entreprise", a indiqué Lanxess. Le crayon rouge sera notamment utilisé sur les sites de Koln, Leverkusen, Uerdingen et Mannheim. Le projet de réduction doit être mis en œuvre en ne remplaçant pas les postes vacants. En outre, des contrats de rupture seront proposés aux salariés /wdw/DP/he.