Le patron de Lanxess favorable à un prix de l'électricité industrielle

Cologne (dpa-AFX) - Le patron du groupe chimique Lanxess, Matthias Zachert, soutient les propositions du ministère allemand de l'Economie pour un prix de l'électricité industrielle. "Tout dépend maintenant de la forme concrète et surtout de la mise en œuvre rapide et artisanale", a déclaré Zachert au quotidien "Rheinische Post" (mardi), selon des informations préliminaires. "Nous espérons que tous les membres de la coalition de l'Ampel ont la volonté de le faire et qu'ils tirent dans le même sens". Dans le cas contraire, les industries allemandes à forte consommation d'énergie perdraient leur compétitivité.

Le principe de base est que Lanxess veut devenir climatiquement neutre d'ici 2040, a déclaré Zachert. "Pour réussir cette transformation, nous avons besoin à moyen terme de suffisamment d'énergie provenant de sources renouvelables, et ce à des prix de marché compétitifs". Le ministre allemand de l'Économie, Robert Habeck, avait présenté vendredi un projet de prix de l'électricité industrielle subventionné par l'État à hauteur de plusieurs milliards. L'objectif est de garantir des prix de l'électricité compétitifs./rgr/DP/zb