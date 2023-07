Lanzhou Zhuangyuan Pasture CO., LTD. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la production, la transformation et la commercialisation de produits laitiers et de boissons à base de lait, ainsi que dans l'élevage laitier. Les principaux produits de la Société comprennent divers types de produits laitiers liquides, tels que le lait pasteurisé, le lait stérilisé, la préparation du lait, le lait fermenté et les boissons lactées, ainsi que le lait spécial plateau, le thé au lait d'orge et le thé tibétain. La société distribue ses produits principalement sur le marché intérieur.

Secteur Transformation des aliments