Laramide Resources Ltd. est une société canadienne qui se concentre sur l'exploration et le développement d'actifs uranifères en Australie et dans l'ouest des États-Unis. Son portefeuille comprend cinq projets d'uranium, à savoir le projet d'uranium Crownpoint-Churchrock, le projet d'uranium La Jara Mesa, le projet d'uranium La Sal, le projet d'uranium Westmoreland et le projet d'uranium Murphy. Le projet d'uranium Crownpoint-Churchrock consiste en deux gisements d'uranium, Crownpoint et Church Rock. Le projet comprend tout ou partie de huit sections de terrain totalisant environ 4 680 acres. Le projet La Sal est un gisement d'uranium à front de rouleau encaissé dans du grès et se situe à proximité de l'usine White Mesa d'Energy Fuels à Blanding, dans l'Utah. Le projet Westmoreland est situé à environ 400 kilomètres au nord-nord-ouest de Mt Isa. Le projet Murphy Uranium consiste en 683,5 km2 de tenure d'exploration accordée, qui est contiguë au projet Westmoreland de Laramide dans le nord-ouest du Queensland et en suit la direction.

Secteur Uranium