Laramide Resources Ltd. a fait le point sur l'avancement de la campagne de forage 2023 sur le projet Westmoreland, dans le nord-ouest du Queensland. Plus de 4 108 m de forage au diamant, pour 40 trous, ont été réalisés sur quatre cibles distinctes : Amphitheatre, Long Pocket, Black Hills et Huarabagoo. L'objectif du programme était d'étudier les cibles identifiées à partir d'anomalies radiométriques testant le potentiel d'un gisement satellite, d'explorer les possibilités d'étendre l'enveloppe de la minéralisation connue et d'étudier les possibilités d'accroître les ressources d'uranium actuelles décrites dans le plan minier de Westmoreland PEA.Les résultats des sondages AM23DD003 à AM23DD007, réalisés en août, ont été reçus et montrent de multiples zones de minéralisation peu profonde, notamment : (AM23DD004) 2.8m @ 392ppm U3O8 à partir de 43m de profondeur ; (AM23DD005) 2.55m @ 439ppm U3O8 à partir de 8.45m de profondeur incluant 0.6m @ 920ppm U3O8.

Il est important de noter que les sondages AM23DD004 et AM23DD005 ont mis en évidence une minéralisation à plus de 200 m au sud des résultats des sondages précédemment rapportés[1] et qu'ils ne sont pas limités à l'est et au sud. Amphitheatre, situé à 16 km au nord-est du projet Westmoreland (51.9Mlbs U3O8 [2]), est un gisement satellite potentiel. Des études de terrain récentes ont identifié une zone de radioactivité élevée (>12 000 cps[3]) à environ 400 m au nord-ouest d'Amphitheatre, avec une minéralisation secondaire d'uranium affleurant en surface.

Cela augmente le potentiel de taille de la cible Amphitheatre et d'autres travaux de terrain sont prévus avant le forage de suivi en 2024. Nouvelle découverte : Radioactivité "hors échelle" à U-Valley : L'exploration de reconnaissance récente de la cible U-Valley a permis de découvrir de vastes zones de radioactivité de surface dans le conglomérat de Westmoreland, y compris des points isolés " hors échelle "[4] (>65 535 cps) à l'aide d'un spectromètre Super-Spec RS-125. La cible U-Valley est située à 2 km au sud du prospect Long Pocket et se présente sous la forme d'une anomalie radiométrique aéroportée de 1,5 km2.

Une cartographie géologique et des levés scintillométriques au sol sont actuellement en cours pour affiner les zones cibles avant un éventuel forage de reconnaissance au cours de la saison de terrain 2024.