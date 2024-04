Laredo Oil, Inc. est une société d'exploration et de production pétrolière, principalement engagée dans des efforts d'acquisition et d'exploration pour trouver des réserves minérales sur diverses propriétés. La société est spécialisée dans l'évaluation, l'acquisition, l'exploitation et le développement de propriétés pétrolières et gazières, ainsi que dans la conception, le forage et la production de puits de pétrole conventionnels. Elle a identifié et acquis environ 45 246 acres brutes et 37 932 acres nettes d'intérêts miniers dans l'État du Montana.