Laredo Oil, Inc. est une société d'exploration et de production pétrolière (E&P). La société se consacre principalement à l'acquisition et à l'exploration de propriétés minières. La société se concentre sur l'acquisition, le développement et l'exploitation d'actifs conventionnels sous-évalués. La société et ses filiales d'exploitation ont deux zones principales, à savoir le bassin occidental de Williston et le Central Montana Uplift, qui sont ciblées pour le forage et le redéveloppement avec plus de 37 900 acres nettes. Ces deux actifs se caractérisent par des plates-formes de production à longue durée de vie qui sont développées de manière conventionnelle avec plus de 60 puits verticaux en place, idéalement adaptés à ses méthodes exclusives d'extraction améliorée. La zone du bassin occidental de Williston est axée sur l'identification d'intervalles prolifiques dans les systèmes mississippien et dévonien. La zone de Central Montana Uplift se concentre sur les intervalles sous-utilisés de plusieurs zones du Crétacé.