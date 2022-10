LARGO : Rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits / Rapport financier semestriel

RAPPORT D'ACTIVITE

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Conseil d'Administration, conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires à l'effet de vous rendre compte de la situation et de l'activité de la Société et des résultats de notre gestion, au cours du semestre clos le 30 juin 2022 et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice.

1. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022

Largo automatise le processus de reconditionnement de ses Smartphones, une démarche

inédite sur le marché français

Des machines et procédés sans équivalent, développés sur mesure, ont été́mis en place afin d'accompagner la croissance de l'entreprise nantaise et d'assurer un niveau de qualité́irréprochable et identique pour l'ensemble des appareils reconditionnés.

Largo lance une nouvelle offre pour accompagner les assureurs affinitaires dans la gestion de leurs sinistres mobiles

Norbert Alix-Buguet, fort d'une expérience de 20 ans dans le domaine de l'assurance, notamment chez April Entreprise et The Phone House, est chargé de développer ce nouveau segment stratégique. Un premier partenariat a déjà̀été́mis en place avec la Société́Française de Garantie. Largo se place en partenaire des acteurs de l'assurance affinitaire pour la gestion des sinistres 4.0.

Largo franchit le cap des 10 000 appareils reconditionnés vendus auprès des opérateurs

La Société annonce avoir vendu plus de 10 000 appareils reconditionnés auprès des opérateurs télécoms, soit un chiffre d'affaires de plus de 2,6 M€, moins d'un an après le lancement de son offre. En effet, l'offre à destination des opérateurs télécoms a permis à la Société de réaliser un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros, dont plus de 50 % provient du Groupe Digicel, l'un des principaux leaders télécoms de la Caraïbe. Ce canal de ventes vient compléter l'offre de Largo, qui est également composée des quatre business unit suivantes : Grande distribution, Places de marché et site internet Largo, B2B et Assurance.

Largo accélère dans la mise en œuvre de sa stratégie RSE

Au cours des derniers mois, Largo a avancé sur plusieurs sujets de Responsabilité Sociale et Environnementale, portés par sa Direction et pilotés par sa responsable RSE arrivée en fin d'année dernière.

Nomination de Patrick Richard en qualité d'administrateur indépendant

