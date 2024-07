Regulatory News:

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Portzamparc.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LARGO à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 716 titres LARGO

29 762,34 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

22 656 titres LARGO

27 260,24 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 24 mai 2021, conforme à la pratique de marché admise, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

200 000,00 euros

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

Achats 57 124 titres 131 837,27 € 436 transactions Ventes 57 064 titres 134 339,37 € 364 transactions

À propos de LARGO

Créé en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec 97 collaborateurs basés à Nantes, Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur industriel de référence du reconditionnement production perfectionné qui lui permet d’optimiser ses process et la qualité de ses produits.

Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maitrise de chaque étape clé : réception, tests, réparation, contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus de 405 000 Smartphones et réalisé un chiffre d’affaires de 21,2 M€ en 2023.

Pour plus d'informations : www.largo.fr

ANNEXE : PORTZAMPARC - Groupe BNP PARIBAS du 02/01/2024 au 28/06/2024

Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre ACHATS VENTES Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 436 57 124 131 837,27 TOTAL 364 57 064 134 339,37 02/01/2024 4 600 1062 02/01/2024 1 200 366 04/01/2024 9 1200 2070 03/01/2024 1 200 346 08/01/2024 3 360 619,2 04/01/2024 4 700 1230,53 10/01/2024 2 121 214,19 05/01/2024 2 318 555,67 11/01/2024 3 450 855 09/01/2024 6 1200 2120,04 12/01/2024 4 600 1153,5 10/01/2024 8 1219 2258,69 15/01/2024 5 750 1480,5 12/01/2024 8 1500 3010,5 16/01/2024 3 450 999 15/01/2024 11 1850 3840,42 17/01/2024 10 1064 2330,27 16/01/2024 2 240 558 18/01/2024 5 610 1322,72 17/01/2024 2 400 900 19/01/2024 4 451 956,17 18/01/2024 1 11 24,64 22/01/2024 2 240 522 19/01/2024 6 1001 2218,22 23/01/2024 2 21 45,38 23/01/2024 1 1 2,18 24/01/2024 4 164 362,6 24/01/2024 9 1551 3503,09 25/01/2024 11 1900 4302,93 25/01/2024 6 1100 2605,02 26/01/2024 7 700 1574,02 29/01/2024 1 85 190,4 30/01/2024 1 10 22,4 30/01/2024 2 400 908 31/01/2024 1 120 268,8 31/01/2024 3 600 1368 06/02/2024 4 741 1706,08 02/02/2024 1 13 28,99 07/02/2024 3 450 1022,99 05/02/2024 4 600 1369,5 08/02/2024 8 1100 2409 07/02/2024 2 500 1162 09/02/2024 2 151 323,14 08/02/2024 2 201 444,29 12/02/2024 2 278 631,06 09/02/2024 7 1101 2445,65 13/02/2024 1 120 270 12/02/2024 1 48 110,88 14/02/2024 5 750 1635 15/02/2024 5 781 1698,13 15/02/2024 3 351 750,12 16/02/2024 1 200 444 16/02/2024 1 130 283,4 19/02/2024 7 1400 3165,96 19/02/2024 2 240 523,2 20/02/2024 7 1210 2904 20/02/2024 8 1141 2659,79 21/02/2024 1 200 470 21/02/2024 8 1050 2426,97 22/02/2024 5 1000 2360 22/02/2024 5 750 1680 23/02/2024 10 1750 4430,48 23/02/2024 6 692 1711,73 26/02/2024 10 1750 4716,43 26/02/2024 3 400 1025 27/02/2024 6 900 2637,63 27/02/2024 11 1650 4552,52 28/02/2024 4 800 2272 28/02/2024 4 467 1291,86 29/02/2024 5 1000 2770 29/02/2024 5 750 2031 04/03/2024 2 218 593,33 01/03/2024 7 950 2601,96 05/03/2024 7 938 2365,26 04/03/2024 10 1378 3555,1 06/03/2024 2 151 380,5 05/03/2024 2 250 614,5 07/03/2024 2 151 386,56 06/03/2024 4 451 1109,51 08/03/2024 3 600 1512 07/03/2024 4 547 1352,68 11/03/2024 1 6 15,3 11/03/2024 1 120 302,4 12/03/2024 7 762 1973,12 13/03/2024 1 55 140,25 13/03/2024 2 300 775,5 14/03/2024 3 600 1534,02 14/03/2024 4 610 1589,42 15/03/2024 2 247 646,2 15/03/2024 2 371 990,27 18/03/2024 2 400 1060 19/03/2024 1 300 780 19/03/2024 5 1290 3337,75 20/03/2024 1 116 281,88 20/03/2024 10 1141 2760,42 22/03/2024 6 1025 2287,49 21/03/2024 4 800 1748 25/03/2024 1 150 357 22/03/2024 2 300 642 26/03/2024 2 302 664,46 25/03/2024 3 360 806,4 27/03/2024 3 485 1092,66 27/03/2024 2 300 655,5 28/03/2024 3 370 794,61 28/03/2024 8 912 1874,62 02/04/2024 7 1350 3067,47 02/04/2024 2 164 368,57 03/04/2024 2 212 490,08 03/04/2024 3 450 1017 04/04/2024 3 500 1154 04/04/2024 1 150 342 05/04/2024 2 140 319 05/04/2024 2 166 373,02 08/04/2024 13 1551 3770,17 08/04/2024 3 152 332,88 09/04/2024 6 900 2407,5 09/04/2024 1 200 522 10/04/2024 1 149 405,28 10/04/2024 5 950 2473,04 12/04/2024 5 750 1855,5 11/04/2024 5 1000 2460 15/04/2024 1 150 363 12/04/2024 4 600 1438,5 17/04/2024 2 400 924 15/04/2024 4 800 1870 18/04/2024 7 1002 2390,77 16/04/2024 4 543 1248,74 19/04/2024 1 1 2,47 17/04/2024 2 300 678 23/04/2024 12 1820 4684,32 18/04/2024 2 151 347,32 24/04/2024 3 600 1555,98 19/04/2024 1 1 2,47 25/04/2024 4 446 1145,06 22/04/2024 5 610 1482,73 26/04/2024 2 241 633,25 23/04/2024 3 500 1197 29/04/2024 2 206 533,6 24/04/2024 5 690 1755,02 02/05/2024 1 72 185,04 25/04/2024 3 301 755,54 03/05/2024 4 704 1795,34 26/04/2024 5 521 1335,01 06/05/2024 1 150 385,5 29/04/2024 4 600 1506 07/05/2024 2 200 499 30/04/2024 1 150 382,5 08/05/2024 3 527 1337,1 02/05/2024 5 750 1867,5 09/05/2024 1 1 2,49 06/05/2024 2 240 604,8 14/05/2024 6 802 2012,54 07/05/2024 2 299 734,07 16/05/2024 1 199 495,51 08/05/2024 3 152 381,47 17/05/2024 2 210 523,19 09/05/2024 1 1 2,49 21/05/2024 1 200 500 10/05/2024 7 723 1746,19 22/05/2024 1 200 492 13/05/2024 2 240 589,2 28/05/2024 1 148 367,04 14/05/2024 1 1 2,5 29/05/2024 2 171 422,32 15/05/2024 3 360 878,4 30/05/2024 2 300 739,5 16/05/2024 1 150 364,5 31/05/2024 1 200 490 17/05/2024 2 240 586,8 04/06/2024 3 600 1338 20/05/2024 2 250 623 05/06/2024 2 201 458,28 21/05/2024 1 120 298,8 06/06/2024 5 801 1914,07 22/05/2024 2 240 580,8 07/06/2024 11 1750 4387,08 23/05/2024 1 61 148,84 11/06/2024 1 150 388,5 24/05/2024 3 158 385,27 12/06/2024 4 600 1527 28/05/2024 3 75 183,3 13/06/2024 1 150 381 29/05/2024 1 1 2,42 17/06/2024 6 1109 2374,26 30/05/2024 1 120 290,4 18/06/2024 2 400 806 31/05/2024 1 10 24,2 20/06/2024 8 1200 2602,56 03/06/2024 9 1070 2496,1 21/06/2024 4 514 1169,92 04/06/2024 2 240 516 24/06/2024 1 12 26,64 05/06/2024 3 221 495,17 25/06/2024 6 1050 2398,52 06/06/2024 2 150 335,1 26/06/2024 3 250 565 07/06/2024 4 514 1196,54 28/06/2024 4 890 1779,82 10/06/2024 3 450 1152 11/06/2024 4 600 1491 12/06/2024 2 85 209,95 13/06/2024 3 322 792,73 14/06/2024 11 1650 3817,44 17/06/2024 12 1760 3528,62 18/06/2024 2 240 476,4 19/06/2024 3 411 810,82 20/06/2024 3 301 602 21/06/2024 3 430 955,2 24/06/2024 2 177 385,72 25/06/2024 3 446 985,62 26/06/2024 5 750 1627,5 27/06/2024 7 944 2002,22 28/06/2024 13 2050 3944

