Largo : contrat de commercialisation avec Digicel

Largo annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec Digicel, l'un des principaux leaders télécoms de la Caraïbe, pour la commercialisation de ses Smartphones reconditionnés.



L'accord prévoit que Digicel propose les Smartphones reconditionnés de Largo via ses quatre agences clients et ses soixante boutiques réparties sur les Antilles-Guyane (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Martin).



' Nous sommes ravis de la signature de ce partenariat avec Digicel qui nous permet de promouvoir l'économie circulaire du mobile sur les territoires des Antilles-Guyane ', ont réagi Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo.



' Nous allons pouvoir répondre à une demande croissante de la part de nos clients caribéens actuels et séduire une nouvelle clientèle soucieuse de son empreinte environnementale ' ajoute Pierre-Canton-Bacara, Directeur Général Digicel Antilles-Guyane.





