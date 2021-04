Largo : premier jour de cotation dans le rouge

L'action Largo est orientée à la baisse vendredi pour son premier jour de cotation sur Euronext Growth Paris, ce qui ne semble toutefois pas remettre en cause le succès de l'introduction en Bourse de ce spécialiste français du reconditionnement.



Le titre Largo cède actuellement 1,8% à 13,1 euros dans un volume de près de 100.000 pièces, alors que son prix d'introduction avait été fixé à 13,35 euros, soit dans la borne haute de la fourchette indicative de prix.



Ce cours valorise la société, qui a déjà reconditionné plus de 140.000 smartphones, autour de 45 millions d'euros.



Son introduction en Bourse intervient alors que le marché parisien subit une consolidation molle depuis près d'une semaine.



L'offre publique de vente de l'entreprise nantaise - qui portait sur près de 3,5 millions d'actions - a atteint 22,85 millions d'euros, soit une sursouscription de l'ordre de trois face à une demande de l'ordre de 68 millions d'euros.



Les fonds levés doivent lui permettre de consolider ses positions auprès des distributeurs et de déployer des leviers de croissance en vue de s'imposer comme un acteur français clé auprès des opérateurs télécoms.



L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10,3 millions d'euros en 2020.



