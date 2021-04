Largo : succès de son introduction en bourse

Largo annonce aujourd'hui le large succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris.



Le prix retenu au titre du Placement global et de l'Offre à Prix Ouvert et ensemble avec le Placement Global a été fixé à 13,35 E par action, en haut de la fourchette indicative de prix. Le montant du placement est de 22,8 ME, pouvant être porté à 25,9 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. L'augmentation de capital est de 20,2 ME, après exercice intégral de la clause d'extension.



La demande totale exprimée s'est élevée à 5 130 888 titres, dont 73,3% au titre du Placement Global (au travers de 46 ordres d'investisseurs institutionnels français et étrangers, représentant une demande d'environ 50,2 ME) et 26,7% au titre de l'Offre à Prix Ouvert représentant une demande d'environ 18,3 ME.



