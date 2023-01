Largo : objectif de rentabilité suspendu, le titre chute

Largo, un spécialiste du reconditionnement des produits hi-tech, a dévoilé jeudi un chiffre d'affaires décevant au titre de son exercice 2022 et suspendu son objectif de résultat pour 2023.



Le groupe nantais a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 21 millions d'euros sur l'exercice écoulé, dont une croissance des ventes de 29% sur le quatrième trimestre.



Ce chiffre s'inscrit néanmoins dans le bas de la fourchette que Largo s'était fixé au mois d'octobre, qu'il envisageait entre 21 et 23 millions d'euros, au lieu des 30 millions d'euros précédemment anticipés.



Après avoir doublé ses capacités de production et ses ventes, le groupe explique avoir décidé de réduire ses objectifs de croissance au profit de l'amélioration de sa rentabilité.



Pour 2023, envisagée comme une année 'charnière', Largo a minoré son objectif de chiffre d'affaires et ne prévoit qu'une croissance de l'ordre de 11% par rapport à l'exercice 2023.



La société suspend par ailleurs son objectif de rentabilité opérationnelle pour l'exercice en cours



Largo suspend mécaniquement ses objectifs financiers à horizon 2025, à

savoir l'atteinte d'un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros et d'une marge opérationnelle (Ebitda) de 7%.



A la Bourse de Paris, le titre décrochait de 19% jeudi en fin de matinée après avoir perdu jusqu'à 20% en cours de matinée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.