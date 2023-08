Largo Inc. est engagée dans la production et la fourniture de produits de vanadium. Les secteurs de la société comprennent les ventes et le commerce, les propriétés minières, l'entreprise, les propriétés d'exploration et d'évaluation (propriétés E&E), Largo Clean Energy et Largo Physical Vanadium. Ses produits VPURE et VPURE+, qui proviennent d'un des gisements de vanadium de la mine Maracas Menchen de la société au Brésil. Elle se concentre également sur les solutions de stockage d'énergie renouvelable par le biais de Largo Clean Energy et de sa technologie de batterie à flux redox au vanadium. Elle est en train de mettre en place une usine de pigments de dioxyde de titane utilisant des matières premières provenant de ses opérations existantes en plus de sa division d'énergie propre basée aux États-Unis avec ses batteries au vanadium VCHARGE. Les paillettes VPURE+ sont utilisées dans la production d'alliages maîtres, où elles fournissent des rapports résistance/poids élevés pour les industries des alliages de titane et de l'aérospatiale. Les paillettes VPURE sont utilisées pour produire du ferrovanadium et du nitrure de carbone de vanadium pour l'industrie de l'acier.

Secteur Uranium