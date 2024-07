Largo Physical Vanadium Corp. a annoncé la nomination de Francesco D'Alessio au poste de directeur général de la société, avec effet immédiat. M. D'Alessio remplace Paul Vollant, qui continuera à siéger au conseil d'administration de la société.

M. D'Alessio a plus de 17 ans d'expérience dans la vente et le négoce de métaux, notamment dans la supervision des ventes et des expéditions de vanadium, entre autres matières premières, ainsi qu'une expérience considérable dans la vente de stockage d'énergie propre. Plus récemment, M. D'Alessio a occupé le poste de président de Largo Clean Energy Corp. et a supervisé le processus d'examen stratégique visant à maximiser la valeur de LCE, y compris son accès à la structure innovante LPV. Avant d'occuper ce poste, M. D'Alessio a participé activement à la stratégie de vente globale de Largo Inc. et a contribué à ses initiatives en cours dans le secteur du stockage de l'énergie.

M. D'Alessio a commencé son mandat chez Largo en 2019 en tant que responsable des ventes, Amériques, et a ensuite été promu au poste de directeur commercial. L'expérience de M. D'Alessio comprend également la cofondation et le titre antérieur de directeur du marketing et des ventes chez SiderAlloys Intl. SA, où il a facilité les ventes mondiales de l'entreprise et les canaux d'approvisionnement en matières premières, ainsi que les stratégies de mise sur le marché.

Avant de co-piloter le démarrage de SiderAlloys en 2011, M. D'Alessio était directeur des ventes mondiales de produits à base de vanadium pour EVRAZ East Metals, où il gérait toutes les ventes et le marketing pour la division vanadium. M. D'Alessio est titulaire d'un Global Executive Master of Business Administration (GEMBA) de l'université Bocconi de Milan, en Italie, et d'un Bachelor of Arts (B.A.) en gouvernement et affaires internationales de l'université George Mason de Fairfax, en Virginie, aux États-Unis.