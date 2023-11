Lark Distilling Co. Ltd est une société basée en Australie, qui se consacre à la production, au marketing, à la vente et à la distribution de spiritueux artisanaux australiens. La société a trois segments : le whisky, le gin et autres. Elle propose environ 51 produits de whisky, tels que Dark Lark Single Malt Whisky, Classic Cask, Boilermaker House Whisky Bar Limited Release, et Para 1992 Cask Finish avec 100 ml de liqueur Tawny, entre autres. Elle propose environ huit gins, dont le Forty Spotted Citrus & Pepperberry + Pinot Noir Gin, le Forty Spotted Classic Gin & Raspberry + Rose, le Forty Spotted Classic, le Forty Spotted Tassie Bush Honey, le Forty Spotted Wild Rose, le Forty Spotted Citrus & Pepperberry, le Forty Spotted Raspberry & Rose, et le Forty Spotted Pinot Noir. Elle exerce ses activités en Tasmanie et en Australie. Elle commercialise ses produits par l'intermédiaire des détaillants traditionnels et des bars à consommer sur place, ainsi que par le biais de son activité de vente directe au consommateur, à savoir l'hôtellerie et le commerce électronique en ligne. Elle se concentre principalement sur le whisky et la marque Lark.

Secteur Distillateurs et caves à vin