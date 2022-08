LTI renforce sa collaboration stratégique avec Microsoft

Prévoit de former plus de 12 000 employés sur diverses technologies Microsoft d’ici 2024

Larsen & Toubro Infotech (BSE : 540005, NSE : LTI), société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé l’expansion de sa collaboration avec Microsoft pour se concentrer sur le développement de solutions cloud de grande valeur pour les entreprises. Dans le cadre de cette collaboration pluriannuelle, LTI a lancé une unité commerciale Microsoft dédiée, qui développe et propose des solutions de transformation numérique de bout en bout.

Grâce à cette association, LTI formera également 12 000 professionnels de son personnel existant sur diverses technologies Microsoft d’ici 2024. L’objectif principal de cet effort est de permettre le développement des compétences des employés LTI qui font partie de l’unité Microsoft et d’améliorer leurs compétences dans des technologies telles que le cloud, les données, l’IoT et la sécurité.

Nachiket Deshpande, directeur de l’exploitation de LTI, a déclaré : « LTI entretient une relation de longue date avec Microsoft en tant que partenaire stratégique, fournisseur de services et client. Notre partenariat réaffirmé avec Microsoft nous permettra d’innover et d’offrir plus de 170 services distincts à nos clients communs. En outre, nous nous concentrerons également sur la formation et le perfectionnement de notre vivier de talents qui fait partie de l’unité commerciale dédiée de Microsoft, afin de leur permettre de répondre aux exigences changeantes de l’entreprise et du marché ».

Siddharth Bohra, LTI, Chief Business Officer & Head of Cloud Business Unit, a déclaré : « Les entreprises du monde entier adoptent de plus en plus le cloud, et LTI a fait des progrès impressionnants dans le développement d’une capacité multidimensionnelle sur Azure pour répondre à cette demande. Dans le cadre de cette collaboration, LTI et Microsoft innoveront, développeront et vendront conjointement des solutions pour aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique ».

Julie Sanford, vice-présidente, Partner GTM, Programs & Experiences, Microsoft, a déclaré : « Grâce à sa nouvelle unité commerciale Microsoft, LTI sera en mesure d’aider les clients à mettre en œuvre des stratégies cloud et à stimuler la transformation de l’entreprise dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques. Nous sommes impatients de travailler avec LTI, alors qu’ils développent de nouvelles capacités et fournissent des solutions innovantes sur le cloud Microsoft ».

Grâce à cette association, LTI obtiendra le titre de partenaire de solution dans tous les domaines de solutions Microsoft. LTI possède également les spécialisations avancées suivantes sur Azure :

- SAP sur Azure : Validation de la capacité d’implémentation de solutions SAP sur Azure.

- Analytics sur Azure : Démontrer l’expertise dans la fourniture de solutions analytiques dans Microsoft Azure.

- Windows Server et SQL Server : Expertise dans la migration des charges de travail de production vers Microsoft Azure.

- Modernisation des applications Web : Validation de l’expertise en matière de migration et de déploiement de charges de travail d’applications web de production, d’application de DevOps et de gestion des services d’application dans Microsoft Azure.

- Kubernetes sur Azure : validation des capacités de déploiement et de gestion des charges de travail de production dans le cloud, à l’aide de conteneurs et gestion des environnements Kubernetes hébergés dans Azure.

- Développement d’applications Low Code : Expertise dans la création de solutions à l’aide de Power Apps.

- La migration de l’entrepôt de données vers Microsoft Azure : Validation de l’expertise dans l’analyse des charges de travail existantes et l’exécution d’opérations ETL pour migrer les données vers des entrepôts de données basés sur le cloud.

- Sécurité du Cloud : Valide un moyen pour votre entreprise de présenter des fonctionnalités permettant de mettre en œuvre des solutions de sécurité complètes dans des environnements Azure, hybrides et multicloud.

- Protection contre les menaces : permet à votre entreprise de présenter une expertise éprouvée et vérifiable dans le déploiement de charges de travail Microsoft Threat Protection ou Microsoft Cloud App Security.

- IA et Machine Learning dans Microsoft Azure : Valide les fonctionnalités permettant aux clients d’adopter Al et d’implémenter des solutions Azure pour les applications alimentées par Al.

LTI est un partenaire MSP expert Azure qui démontre des connaissances approfondies, une vaste expérience et un succès éprouvé dans la mise en œuvre de charges de travail spécialisées, telles que migration et modernisation, SAP sur Azure, analyse de données, Internet des objets (IoT), sécurité et Microsoft Dynamics 365.

