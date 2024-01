Larsen & Toubro Limited est un groupe diversifié. Le CA (hors activités cédées) par activité se répartit comme suit : - prestations d'ingénierie et de construction (68,5%) : réalisation de projets clés en mains de construction d'infrastructures de transport, de bâtiments, d'unités de production, d'instruments d'ingénierie, etc. ; - construction, installation et mise en oeuvre de projets d'exploration et de production d'hydrocarbures (17,2%) ; - développement de centrales thermiques et fabrication d'équipements de production d'énergie (4,4%) ; - fabrication d'équipements et de systèmes aérospatiaux et de défense (3,2%) ; - fabrication d'équipements et de systèmes sur mesure pour les industries fondamentales (2,7%) : équipements et de systèmes pour les industries des fertilisants, du raffinage, de la pétrochimie, de la chimie, du pétrole et du gaz, et de l'énergie thermique et nucléaire ; - autres (4%) : fabrication de machines et de produits industriels (valves industrielles, machines de soudure, équipements de construction, etc.), production de béton, développement immobilier, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (80,1%), Arabie Saoudite (3,6%), Emirats Arabes Unis (2,2%), Qatar (2,1%), Koweït (1,6%) et autres (10,4%).

Secteur Construction et ingénierie