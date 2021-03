Casinos: Las Vegas Sands cède des biens pour 6,25 milliards

WAshington (awp/afp) - Le groupe de casinos Las Vegas Sands a annoncé mercredi qu'il était entré en négociation définitive pour vendre ses biens immobiliers et ses opérations à Las Vegas dont le célèbre complexe hôtelier "The Venetian", pour un montant de près de 6,25 milliards de dollars (5,74 milliards de francs suisses).

L'entreprise entend réinvestir cet argent en Asie et dans les nouveaux marchés où les opportunités de croissance sont les plus fortes, a-t-elle précisé dans un communiqué.

La vente des biens situés à Las Vegas (Nevada) n'est pas une totale surprise puisque le groupe avait indiqué en octobre qu'il envisageait de céder ces actifs.

Après le décès en janvier du fondateur de la société, Sheldon Adelson, les dirigeants du groupe avaient en outre indiqué que la société investirait dans les casinos Sands de Singapour et de Macao, qui génèrent la plupart des revenus de la société.

La vente du célèbre The Venetian, propriété qui a largement aidé à établir la renommée de Sheldon Adelson et a hissé l'entreprise au sommet dans l'industrie du jeu, reste "douce-amère", a toutefois reconnu mercredi la société.

"The Venitian a changé le visage (...) des casinos et a fait de Sheldon Adelson l'une des personnes les plus influentes de l'histoire de l'industrie du jeu et de l'hôtellerie", a commenté le nouveau PDG Robert Goldstein, cité dans le communiqué.

En son temps, M. Adelson a révolutionné le monde du tourisme, en créant les complexes hôteliers intégrés comprenant hôtels, restaurants, piscines, boutiques et dans le cas de Las Vegas, casinos.

Se tournant vers l'avenir, le nouveau dirigeant, M. Goldstein, estime que l'Asie "reste l'épine dorsale de cette entreprise".

Ainsi, "les développements à Macao et à Singapour sont au centre de notre attention", a-t-il ajouté.

Il estime aussi qu'il y a des "opportunités de développement potentielles" aux Etats-Unis, sans donner plus de détail.

Pour l'acheteur des actifs Sands, le fonds d'investissements Apollo, cette transaction est un pari puisque Las Vegas, capitale mondiale des casinos, haut lieu de conférences, hôte d'un grand salon de l'aviation d'affaires, a vu le nombre de touristes et visiteurs diminuer drastiquement en raison de la pandémie.

Apollo mise sur l'avancée de la vaccination contre le Covid pour relancer le tourisme national et international.

