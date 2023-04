Las Vegas Sands attendu en hausse après des résultats supérieurs aux attentes

L'exploitant de casinos et d'hôtels Las Vegas Sands est attendu en nette hausse à Wall Street après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Les recettes nettes se sont élevées à 2,12 milliards de dollars, contre 943 millions de dollars au 1er trimestre 2022. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 378 millions de dollars, contre une perte d'exploitation de 302 millions il y a un an. Le bénéfice net des activités poursuivies ressort à 145 millions de dollars, contre une perte nette des activités poursuivies de 478 millions de dollars au premier trimestre 2022.



" Une reprise robuste des dépenses de voyage et de tourisme sur nos marchés est maintenant en cours ", a déclaré Robert G. Goldstein, président-directeur général. " A Singapour, nous avons été ravis de voir la reprise en cours à Marina Bay Sands progresser au cours du trimestre " tandis qu' " à Macao, nous avons été heureux de voir la reprise en cours actuellement s'accélérer au cours du trimestre dans tous les segments, en jeux et hors jeux ".