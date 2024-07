Las Vegas Sands Corp. est spécialisé dans la détention et l'exploitation de casinos et de complexes hôteliers. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de casinos (72,5%) : exploitation, à fin 2023, d'environ 2 200 tables de jeux et d'environ 7 100 machines à sous ; - prestations d'hébergement (11,6%) : détention de 7 hôtels implantés à Macao (6 ; The Venetian Macao Resort Hotel, The Londoner Macao, The Parisian Macao, The Plaza Macao and Four Seasons Hotel Macao, Cotai Strip et Sands Macao) et à Singapour (Marina Bay Sands) ; - exploitation de centres commerciaux (7,4%) ; - prestations de restauration (5,6%) ; - autres (2,9%) : notamment exploitation salles de conférences, de magasins, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Macao (63%) et Singapour (37%).