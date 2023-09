Laser Photonics Corp est une société de fabrication intégrée verticalement pour les produits et solutions industriels basés sur la photonique, principalement les technologies disruptives de nettoyage au laser. Les catégories de produits de l'entreprise sont les produits industriels, les produits de haute technologie et les pièces laser du marché de l'équipement d'origine (OEM). Ses produits industriels comprennent le nettoyage laser, la découpe laser, l'impression tridimensionnelle (3D), la gravure laser et le marquage laser. Ses produits de haute technologie comprennent des systèmes de traçage laser pour écrans plats, des lasers de découpe du verre et des lasers pour semi-conducteurs. Ses pièces laser OEM comprennent le marquage laser OEM, les lasers à fibre de faible puissance, les lasers à fibre de puissance moyenne, les lasers à haute puissance, les têtes de balayage et les têtes de découpe. L'entreprise dessert les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'armée et de la défense, du nucléaire et de l'énergie, de la construction navale et maritime et de l'exploration spatiale. Elle est également engagée dans le développement de Laser Tower, un groupe d'équipements de découpe laser standardisés qui sont abordables pour les petites et moyennes entreprises.

Secteur Equipements et composants électriques