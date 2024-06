Lasertec Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes d'inspection et de mesure haute précision, utilisant la technologie optique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements d'inspection et de mesure utilisés dans les processus de fabrication des semi-conducteurs (85,5%) : systèmes d'inspection des masques vierges à ultraviolets extrêmes (EUV), des matrices de photomasques et des tranches de carbures de silicium ; - services (13%) ; - autres (2,1%) : microscopes à balayage laser et systèmes d'inspection et de mesure utilisés dans les industries des cristaux liquides, de la biochimie, de la médecine, de la recherche sur les métaux, des composants de précision et de l'enregistrement à haute densité, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (10,5%), Corée du Sud (14,2%), Taïwan (31,9%), Asie (10%), Etats-Unis (27,8%) et Europe (5,6%).

