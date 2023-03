Lassonde Industries : Appel conférence aux investisseurs 31 mars 2023

Énoncés prospectifs et utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent document comporte de l'« information prospective » et les communications publiques verbales et écrites de la Société qui ne constituent pas un fait historique peuvent être réputées une « information prospective » au sens de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés constituant de l'information prospective sont fondés sur les attentes, estimations, projections, croyances, jugements et hypothèses actuels selon l'information disponible au moment où l'énoncé prospectif applicable a été fait à la lumière de l'expérience de la Société et de sa perception des tendances historiques. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur les objectifs et buts de la Société ainsi que des énoncés liés aux croyances, plans, cibles, buts, objectifs, attentes, anticipations, estimations et intentions de la Société. Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « continuer », « estimer », « s'attendre », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », « avoir l'intention de », « concevoir », « cibler », « entreprendre », « voir », « indiquer », « maintenir », « explorer », « entraîner », « échéancier », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser »,

proposer », « but » et d'autres expressions similaires suggérant des événements futurs ou un rendement futur ainsi que la forme négative de ces termes ou leurs variations. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet du rendement futur et comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

De par leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou faits réels soient sensiblement différents de ceux qui avaient été prévus dans ces énoncés. Divers facteurs ou diverses hypothèses sont habituellement appliqués par la Société pour tirer des conclusions ou pour établir les prévisions, projections, prédictions ou estimations formulées dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs et hypothèses sont fondés sur l'information dont dispose actuellement la Société, y compris l'information obtenue de sources tierces. Dans le présent document, les énoncés prospectifs comprennent, mais sans s'y limiter, les énoncés indiqués dans la section 7 du rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, qui présente aussi certaines des principales hypothèses (mais pas toutes) utilisées pour établir les énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs se rapportent à des événements futurs et sont, en raison de leur nature, assujettis à de nombreux facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels divergent sensiblement des énoncés prévus. Les lecteurs sont prévenus que les hypothèses étudiées par la Société pour appuyer ces énoncés pourraient se révéler inexactes en totalité ou en partie. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés, implicites ou projetés dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, entre autres, les risques associés aux éléments suivants : la disponibilité des matières premières (notamment en raison des changements climatiques, des conditions météorologiques extrêmes, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle locale ou mondiale, de la perte de fournisseurs clés ou de la concentration des fournisseurs, des répercussions de pandémies, de l'évolution du contexte géopolitique, des conflits militaires et des sanctions commerciales) et les variations de prix qui en découlent; les fluctuations des frais de transport entrant et sortant, l'incidence du prix du pétrole (et de ses dérivés) sur les coûts directs et indirects de la Société, ainsi que la capacité de cette dernière de transférer ces augmentations au moyen de hausses des prix ou d'autres moyens, le cas échéant, à ses clients dans des conditions de marché concurrentielles; l'incapacité à maintenir de solides plateformes d'approvisionnement et de fabrication ainsi que des canaux de distribution efficaces; les perturbations ou les défaillances des systèmes de technologie de l'information de la Société, notamment la capacité d'accéder aux technologies nécessaires pour atteindre les cibles, engagements et objectifs de la Société, et le développement et la performance des technologies; les cybermenaces et les autres risques liés à la technologie de l'information en lien avec les interruptions d'activités, la confidentialité, l'intégrité des données et les fraudes par compromission de courriels d'affaires; la pénurie de main-d'œuvre en Amérique du Nord et son incidence sur l'embauche, la formation, le perfectionnement, la fidélisation et la fiabilité des membres du personnel compétents et/ou clés ainsi que sur leur productivité, les enjeux en matière d'emploi (y compris la rémunération), la conformité aux lois sur les normes du travail dans divers territoires et la possibilité d'arrêts de travail en raison du non-renouvellement des conventions collectives ou autres raisons; l'instauration réussie des programmes de santé et de sécurité de la Société et l'application des lois et règlements en matière de santé et sécurité; les blessures graves subies par un employé ou le décès d'un employé, qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la continuité des activités de la Société et sa réputation et engendrer des coûts liés à la conformité; le déploiement fructueux de la Stratégie de la Société, notamment les composantes importantes comme le projet Eagle; les changements climatiques et les catastrophes entraînant une augmentation des coûts d'exploitation et des dépenses en immobilisations et une réduction de la production, et ayant une incidence sur la disponibilité, la qualité ou la volatilité des prix des principaux produits de base achetés par la Société; les litiges avec des fournisseurs importants; la consolidation accrue des clients dans le secteur de l'alimentation, ce qui leur donne un pouvoir de négociation important qui pourrait limiter la capacité de la Société à hausser ses prix pour compenser les pressions inflationnistes; les événements marquants, comme une défaillance de systèmes et d'équipement, une pandémie et des désastres naturels, ou une fréquence accrue ou une intensité des conditions météorologiques extrêmes (notamment en raison des changements climatiques) pouvant mener à des interruptions d'activités à l'une des installations de la Société ou chez certains fournisseurs; la mise en œuvre, le coût et l'incidence des initiatives de durabilité environnementale ainsi que le coût des mesures d'assainissement liées aux passifs environnementaux; les modifications apportées aux lois (y compris, les impôts et taxes et les tarifs douaniers), aux règlements, aux règles et aux politiques qui touchent les activités de la Société, ainsi que leur interprétation, et les nouvelles prises de position adoptées par les autorités compétentes; l'incapacité à s'adapter aux changements et les faits nouveaux touchant le secteur de la Société, notamment, les préférences, les goûts et les habitudes d'achat des clients, les conditions du marché et les activités des concurrents et des clients; la gestion de crise et l'exécution du plan de continuité des affaires; l'incapacité de maintenir la sécurité et l'intégrité des produits de la Société qui pourrait entraîner des rappels de produits et des réclamations en responsabilité du fait des produits visant des produits alimentaires mal étiquetés, falsifiés, contaminés ou avariés, et nuire à sa réputation; les menaces