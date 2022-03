Lassonde Industries : Communiqués de presse - 17 mars 2022 Lassonde lance une campagne pour lutter contre l'insécurité alimentaire

Les fonds recueillis par la campagne « 1 JUS 1 DON » par le biais de sa marque Oasis seront remis à La Tablée des Chefs



MONTRÉAL, le 17 mars 2022 - Dans un contexte où l'inflation économique s'ajoute à l'impact de la hausse des prix du carburant sur le coût des denrées alimentaires, la situation devient plus difficile pour certaines personnes et familles. Lassonde, leader nord-américain dans la vente de jus et boissons de fruits et légumes, associe sa marque de jus Oasis aux efforts de la Tablée des Chefs dans sa mission de lutter contre l'insécurité alimentaire et d'éduquer les jeunes afin de développer leur autonomie alimentaire.

Du 17 au 23 mars 2022, pour chaque achat d'un jus Oasis faisant partie de cette campagne de financement dans les épiceries IGA, 50 cents (0,50 $) seront remis à la Tablée des Chefs afin de soutenir leurs actions à l'endroit des personnes et familles faisant face à l'insécurité alimentaire. Chaque jus Oasis participant acheté chez IGA générera un don de Lassonde, et ce jusqu'à concurrence de 40 000 dollars.

Une association alimentaire de longue date

Lassonde collabore de diverses façons avec la Tablée des Chefs depuis 2018. Les différents projets de partenariat mis en œuvre au cours des années ont permis d'amasser 400 000 dollars qui ont contribué à lutter contre l'insécurité alimentaire en nourrissant ceux qui en ont besoin. C'est ainsi que Lassonde, dans son rôle de grand producteur de produits alimentaires, soutient la vision des nombreux chefs et autres représentants du milieu qui ont la volonté et l'énergie d'améliorer la vie des gens.

« Lassonde est un acteur direct dans la chaîne d'alimentation et nous savons à quel point de telles campagnes peuvent aider de nombreuses familles québécoises à s'alimenter correctement, a déclaré Claire Bara, présidente de la filiale A. Lassonde Inc. Les Québécois, en faisant leurs emplettes à l'épicerie entre le 17 et 23 mars, auront l'occasion de se joindre à nous en sélectionnant un jus Oasis au cours de la campagne 1 JUS 1 DON. C'est un petit geste d'encouragement qui peut faire beaucoup de chemin dans la vie des gens. »

« Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau compter sur Lassonde qui renouvelle son soutien envers notre mission, a déclaré Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de la Tablée des Chefs. Le soutien des Québécois et des entreprises sera toujours primordial pour notre équipe, et faire équipe avec Lassonde contribue à sensibiliser davantage la population aux besoins et enjeux des personnes et familles faisant de leur mieux pour se nourrir adéquatement, particulièrement en cette période qui semble cumuler les défis financiers et autres. Ensemble, nous contribuons à mieux alimenter les gens grâce à nos activités et à nos programmes, tels que les Camps culinaires et notre Programme de récupération alimentaire. »

À propos de La Tablée des Chefs

La Tablée des Chefs est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l'éducation culinaire des jeunes. Depuis 20 ans, plus de 13 millions de portions ont été distribuées et plus de 45 000 jeunes ont bénéficié de notre offre de programmes d'éducation culinaire.

www.tableedeschefs.org.