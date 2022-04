Lassonde Industries : Communiqués de presse - 20 avril 2022 Nomination de Cade Culver au poste de président, division Marques privées de Lassonde Pappas and Company, Inc.

Carneys Point, New Jersey - 19 avril 2022 - Industries Lassonde inc, annonce la nomination de Cade Culver au poste de président de sa division Marques privées de Lassonde Pappas and Company, Inc., l'une des deux plus grandes entreprises productrices de jus et boissons de fruits non réfrigérés de marque privée aux États-Unis. M. Culver relèvera du président et chef de l'exploitation d'Industries Lassonde inc., Vince Timpano. Cade Culver sera responsable de diriger toutes les activités commerciales de marque privée de Lassonde aux États-Unis et il sera basé dans les bureaux de Lassonde Pappas and Company, Inc. à Carneys Point au New Jersey. Il entrera officiellement en fonction le 2 mai prochain.

« Cade est un gestionnaire chevronné avec une carrière impressionnante dans l'industrie alimentaire. Sa connaissance de notre industrie, son dynamisme et ses qualités de leadership seront des atouts inestimables pour la croissance à long terme de Lassonde sur le marché américain. Je suis très heureux qu'il se joigne à notre équipe de direction », a déclaré Vince Timpano, président et chef de l'exploitation de Industries Lassonde inc.

Tout au long de sa carrière, Cade a assumé d'importants mandats stratégiques et s'est bâti une solide feuille de route remplie de succès. Parmi ses nombreuses expériences, Cade a travaillé avec Dole, en tant que vice-président et directeur général de Dole Diversified North America. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur commercial de Hearthside Food Solutions. Hearthside est une entreprise de fabrication d'aliments sous contrat de premier plan qui exploite plus de 40 usines en Amérique du Nord et en Europe. Dans son rôle, il a dirigé toutes les activités commerciales de l'entreprise, y compris l'ingénierie, la commercialisation, la recherche et le développement, l'innovation, les ventes et le développement commercial, la planification de la demande et le service client. Cade est diplômé de l'Académie militaire des États-Unis de West Point avec un baccalauréat en sciences et droit des affaires et une mineure en ingénierie des systèmes.