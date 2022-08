Lassonde Industries : Document Financiére

1. Base de présentation

Le présent rapport de gestion relatif aux résultats, à la situation financière et aux flux de trésorerie de Industries Lassonde inc. (« Lassonde » ou la « Société ») doit être lu en parallèle avec ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités (« états financiers consolidés intermédiaires ») et les notes afférentes. En plus de contenir l'analyse des périodes de trois et six mois terminées le 2 juillet 2022, le rapport tient compte de tout élément pouvant être considéré comme significatif survenu entre le 2 juillet 2022 et sa date d'approbation par le conseil d'administration de la Société, soit le 12 août 2022 inclusivement.

L'information financière du présent rapport de gestion a été préparée selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). À moins d'indication contraire, la monnaie de présentation des données financières du présent document est le dollar canadien. Ce rapport de gestion est disponible sur le site Internet de Industries Lassonde inc au www.lassonde.com. Le lecteur trouvera ce même rapport de gestion, la notice annuelle, les documents complémentaires, les communiqués de presse, les attestations des dirigeants relatives au deuxième trimestre de l'exercice financier 2022 ainsi que davantage de renseignements sur la Société sur le site Internet de SEDAR au www.sedar.com.

Ce document contient des mesures financières non conformes aux IFRS. Veuillez vous référer à la section 10 de ce rapport de gestion pour plus de détails. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en millions de dollars, ce qui peut entraîner certains écarts de calculs liés à l'arrondissement des montants.

2. Déclarations prospectives et utilisation d'hypothèses et d'estimations

Toute déclaration contenue dans le présent rapport qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent rapport, les verbes « croire », « prévoir », « estimer » et d'autres expressions similaires ainsi que la forme négative de ces termes ou de leurs variations indiquent en général des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Industries Lassonde inc. et elles sont assujetties à des risques connus et inconnus ainsi qu'à des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, le rendement ou les résultats réels de Industries Lassonde inc. soient sensiblement différents du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Des informations détaillées sur ces risques et incertitudes sont présentées à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de l'exercice terminé le 31 décembre 2021.

La préparation des états financiers consolidés intermédiaires conformément aux IFRS exige que la direction exerce son jugement dans l'application des méthodes comptables et qu'elle utilise des hypothèses et des estimations qui ont une incidence sur les montants comptabilisés à titre d'actifs, de passifs, de revenus et de charges et sur les renseignements fournis quant aux passifs éventuels et actifs éventuels.

Les principales hypothèses et estimations utilisées par la direction sont les suivantes :

Évaluation des revenus tirés de la vente de produits;

Évaluation du taux effectif d'imposition trimestriel;

Évaluation des actifs au titre de droits d'utilisation et des obligations locatives;

Évaluation des actifs et passifs au titre des prestations définies; et

Évaluation d'actifs non financiers.

Puisque le processus de présentation de l'information financière exige l'utilisation d'hypothèses et d'estimations, les résultats réels portant sur les éléments faisant l'objet de ces hypothèses et estimations pourraient différer de celles-ci.

3. Profil de la Société

Industries Lassonde inc. développe, fabrique et commercialise en Amérique du Nord une vaste gamme de jus et boissons prêts à boire, des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées ainsi que des concentrés de jus surgelés. La Société est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits au Canada et une des deux plus grandes productrices de jus et boissons de fruits non-réfrigérés de marque privée aux États-Unis. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges. De plus, la Société développe, fabrique et commercialise des produits alimentaires spécialisés tels que des des sauces pour pâtes, des soupes ainsi que des bouillons et sauces à fondue. Elle produit également du cidre de pomme et des boissons à base de cidre et elle importe des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine afin de les conditionner et de les commercialiser. La Société exploite 17 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise d'un peu plus de 2 700 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Les actions de catégorie A à droit de vote subalterne de Industries Lassonde inc. sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole LAS.A.