Lassonde Industries : Financial Report

1 Base de présentation

Le présent rapport de gestion présente les facteurs qui ont un effet significatif sur les résultats, la situation financière et les flux de trésorerie de Industries Lassonde inc. (« Lassonde » ou la « Société »). Ce rapport de gestion se doit d'être lu en parallèle avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités (« états financiers consolidés intermédiaires ») de la Société et les notes afférentes. Il se doit également d'être lu en parallèle avec ses états financiers consolidés annuels 2022 et les notes afférentes ainsi que le rapport de gestion annuel 2022. En plus de contenir l'analyse du premier trimestre terminé le 1er avril 2023, le rapport tient compte de tout élément pouvant être considéré comme significatif survenu entre le 1er avril 2023 et sa date d'approbation par le conseil d'administration de la Société, soit le 12 mai 2023 inclusivement. L'information financière du présent rapport de gestion a été préparée selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). À moins d'indication contraire, la monnaie de présentation des données financières du présent document est le dollar canadien et tous les montants sont exprimés en millions de dollars, ce qui peut entraîner certains écarts de calculs liés à l'arrondissement des montants.

Ce rapport de gestion est disponible sur le site Internet de Industries Lassonde inc au www.lassonde.com. Les actions de catégorie A à droit de vote subalterne de Industries Lassonde inc. sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole LAS.A.

Ce document contient des mesures financières non conformes aux IFRS. Lassonde présente ses résultats financiers conformément aux IFRS et évalue généralement sa performance financière à l'aide de mesures financières ou ratios préparés selon les IFRS. Cependant, ce rapport de gestion fait également référence à certaines mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS, notamment les suivantes : Résultat d'exploitation ajusté; Résultat avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») ajusté; Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société; Résultat de base et dilué ajusté par action; Fonds de roulement d'exploitation; Jours de fonds de roulement d'exploitation; Capitaux employés et sources de capitaux; Rendement sur capitaux employés; et Dette nette sur BAIIA ajusté. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et il est peu probable qu'elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Veuillez vous référer à la section 16 - « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent rapport de gestion pour plus d'informations, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio ainsi que le rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers, le cas échéant. La Société utilise des mesures (et des ratios) qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires pour évaluer et mesurer sa performance opérationnelle et sa situation financière d'une période à l'autre. Ces mesures sont présentées en complément afin d'améliorer la compréhension des résultats d'exploitation de Lassonde, et non pas en remplacement des résultats IFRS. De plus, les mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières connexes préparées conformément aux IFRS.

2 Énoncés prospectifs

Le présent rapport comporte de l'« information prospective » et les communications publiques verbales et écrites de la Société qui ne constituent pas un fait historique peuvent être réputées une « information prospective » au sens de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable. Les énoncés constituant de l'information prospective sont fondés sur les attentes, estimations, projections, croyances, jugements et hypothèses actuels selon l'information disponible au moment où l'énoncé prospectif applicable a été fait à la lumière de l'expérience de la Société et de sa perception des tendances historiques. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur les objectifs et buts de la Société ainsi que des énoncés liés aux croyances, plans, cibles, buts, objectifs, attentes, anticipations, estimations et intentions de la Société. Les énoncés prospectifs sont habituellement définis par des mots comme « anticiper », « continuer », « estimer », « s'attendre », « peut », « fera », « projeter », « devrait », « pourrait », « croire », « planifier », « avoir l'intention de », « concevoir », « cibler », « entreprendre », « voir », « indiquer », « maintenir », « explorer », « entraîner »,

échéancier », « objectif », « stratégie », « probable », « potentiel », « perspectives », « viser », « proposer », « but » et d'autres expressions similaires suggérant des événements futurs ou un rendement futur ainsi que la forme négative de ces termes ou leurs variations. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet du rendement futur et comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

De par leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou faits réels soient sensiblement différents de ceux qui avaient été prévus dans ces énoncés. Divers facteurs ou diverses hypothèses sont habituellement appliqués par la Société pour tirer des conclusions ou pour établir les prévisions, projections, prédictions ou estimations formulées dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs et hypothèses sont fondés sur l'information dont dispose actuellement la Société, y compris l'information obtenue de sources tierces. Dans le présent rapport, les énoncés prospectifs comprennent, mais sans s'y limiter, les énoncés indiqués dans la section 7 - « Perspectives » ci-après, qui présente aussi certaines des principales hypothèses (mais pas toutes) utilisées pour établir les énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs se rapportent à des événements futurs et sont, en raison de leur nature, assujettis à de nombreux facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels divergent sensiblement des énoncés prévus. Les lecteurs sont prévenus que les hypothèses étudiées par la Société pour appuyer ces énoncés pourraient se révéler inexactes en totalité ou en partie. Les