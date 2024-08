Industries Lassonde inc.

Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés

(les montants des tableaux sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication) (non audités)

Note 1. Description de la Société

Industries Lassonde inc. est une société constituée selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Les actions de catégorie A à droit de vote subalterne sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole LAS.A. Le siège social est situé au 755, rue Principale, Rougemont, Québec, Canada.

Industries Lassonde inc. et ses filiales (ensemble, « la Société ») est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque privée et de marque nationale, incluant des breuvages prêts à boire, des collations à base de fruits ainsi que des concentrés de jus surgelés. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges et de produits alimentaires spécialisés tels que des sauces pour pâtes, des sauces BBQ, des condiments, des soupes ainsi que des bouillons et sauces à fondue. La Société produit, importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit et commercialise du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

Les produits de marque nationale de la Société sont vendus dans des emballages variés et sous de nombreuses marques de commerce de propriété exclusive, ainsi que sous des marques de commerce dont la Société détient les droits d'utilisation. La Société fabrique également des produits de marque privée pour la grande majorité des principaux détaillants et grossistes en Amérique du Nord.

Note 2. Déclaration de conformité

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société ont été préparés conformément à IAS 34 Information financière intermédiaire. Ils utilisent les mêmes méthodes comptables que celles décrites dans les états financiers consolidés annuels de la Société de l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Les états financiers consolidés annuels de la Société de l'exercice terminé le 31 décembre 2023 ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »).

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés n'incluent pas toutes les informations requises selon les IFRS pour des états financiers complets et doivent donc être lus conjointement avec les états financiers consolidés annuels de la Société de l'exercice terminé le 31 décembre 2023. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés et les états financiers consolidés annuels de la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société au www.lassonde.com.

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société ont été approuvés par le conseil d'administration le 8 août 2024.

Note 3. Adoption de normes IFRS

3.1 IAS 1 Présentation des états financiers

Le 1er janvier 2024, la Société a adopté la version modifiée de la norme IAS 1 Présentation des états financiers qui établit une approche plus générale à l'égard du classement des passifs, fondée sur l'analyse des contrats existants à la date de clôture et clarifie le classement des emprunts et autres passifs financiers qui ont des clauses restrictives auxquelles une entité doit se conformer.

L'adoption de la version modifiée de la norme n'a eu aucune incidence sur les états financiers consolidés de la Société.

3.2 Accords de financement des fournisseurs

Le 1er janvier 2024, la Société a adopté la version modifiée des normes IAS 7 Tableau des flux de trésorerie et IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir qui ajoutent des obligations d'information et clarifient les obligations existantes exigeant de fournir des informations qualitatives et quantitatives liées aux accords de financement des fournisseurs.

L'adoption de la version modifiée des normes n'a eu aucune incidence sur les états financiers consolidés de la Société.

