Lassonde Industries : Industries Lassonde inc. annonce ses résultats du premier trimestre de 2021

Rougemont, Québec, 7 mai 2021 - Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde ») a réalisé des ventes de 466,8 millions $ au premier trimestre de 2021, en baisse de 1,2 % par rapport au premier trimestre de 2020. En excluant un effet de change défavorable de 16,0 millions $, les ventes sont en hausse de 2,2 % par rapport au trimestre comparable de 2020. Le résultat d'exploitation de la Société a été de 31,4 millions $ pour le premier trimestre de 2021, en hausse de 1,1 million $ sur le résultat d'exploitation de 30,3 millions $ du trimestre comparable de l'exercice précédent. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est de 20,1 millions $ pour le premier trimestre de 2021, en baisse de 2,8 millions $ sur celui du trimestre comparable de 2020.

Faits saillants financiers (en milliers $) Premiers trimestres terminés les 3 avril 2021 28 mars 2020 Ventes 466 794 $ 472 446 $ Résultat d'exploitation 31 382 30 348 Résultat avant impôts 27 722 28 476 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 20 090 22 947 Résultat de base et dilué par action (en $) 2,90 $ 3,31 $

Note : Il ne s'agit que des faits saillants financiers. Le rapport de gestion, les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et les notes afférentes pour le trimestre terminé le 3 avril 2021 sont accessibles sur le site Internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ainsi que sur le site Internet de Industries Lassonde inc.

« Bien que les volumes de l'industrie et nos ventes soient en légère baisse par rapport à la même période en 2020, ils demeurent en hausse par rapport aux moyennes historiques. Il faut aussi se rappeler que les ventes du mois de mars 2020 avaient été favorisées par une accumulation de réserves alimentaires liée à la pandémie. Nous sommes satisfaits de notre niveau de rentabilité malgré une hausse marquée des frais de transport et d'entreposage. Nous constatons l'effet des pressions inflationnistes sur nos coûts et ajustons progressivement nos prix afin d'en neutraliser les impacts sur notre rentabilité. Finalement, je tiens à remercier nos employés qui, grâce à leurs efforts considérables et leur résilience, contribuent à poursuivre notre mission en ces temps exceptionnels », de commenter la chef de la direction et vice-présidente du conseil d'administration de Industries Lassonde inc., Mme Nathalie Lassonde.

Résultats financiers

La Société a affiché des ventes de 466,8 millions $ au cours du premier trimestre de 2021, en baisse de 5,6 millions $ ou 1,2 % par rapport aux ventes de 472,4 millions $ pour la période comparable de 2020. En excluant un effet de change défavorable de 16,0 millions $, les ventes de la Société ont connu une hausse de 10,4 millions $ ou 2,2 %, expliquée en grande partie par une augmentation des ventes de produits de marque privée et une variation favorable de la composition des ventes de produits de marque nationale, atténuées par une diminution au Canada du volume de ventes de produits de marque nationale. Il faut se rappeler que les ventes du mois de mars 2020 avaient été favorisées par une hausse de volume inhabituelle découlant de l'accumulation de réserves alimentaires liée à la pandémie.

Le résultat d'exploitation de la Société a été de 31,4 millions $ pour le premier trimestre de 2021, en hausse de 1,1 million $ sur le résultat d'exploitation de 30,3 millions $ du trimestre comparable de l'exercice précédent. Cette hausse provient d'une amélioration de la rentabilité des activités canadiennes découlant (i) d'une augmentation de la contribution brute, qui s'explique par une variation favorable de la composition des ventes et l'amélioration de la cadence de production de l'une des usines de la Société qui avait été ralentie en 2020 par des travaux d'investissement, et (ii) d'une diminution des frais de vente et de marketing, le tout atténué par une hausse des frais d'entreposage. Au niveau des activités américaines, la rentabilité est en baisse due essentiellement à une augmentation des frais de transport et d'entreposage, partiellement compensée par une augmentation de la contribution brute attribuable à une variation favorable de la composition des ventes.

Les frais financiers sont passés de 5,0 millions $ au premier trimestre de 2020 à 3,0 millions $ au cours de ce trimestre. La diminution provient essentiellement d'une baisse de la charge d'intérêts de la dette à long terme expliquée par un niveau de dette inférieur.

Les « Autres (gains) pertes » sont passés d'un gain de 3,4 millions $ au premier trimestre de 2020 à une perte de 0,5 million $ en 2021. La perte du premier trimestre de 2021 est essentiellement due à une perte de 0,4 million $ provenant de la variation de juste valeur d'instruments financiers. Le gain du premier trimestre de 2020 était principalement attribuable à des gains de change totalisant 3,1 millions $ qui découlaient de l'impact de la forte appréciation en fin de trimestre du dollar américain par rapport au dollar canadien.

Le résultat avant impôts du premier trimestre de 2021 est de 27,7 millions $, en baisse de 0,8 million $ sur le résultat avant impôts du premier trimestre de 2020 qui était de 28,5 millions $.

Les impôts sur le résultat sont passés de 4,7 millions $ pour le premier trimestre de 2020 à 7,3 millions $ pour le trimestre comparable de 2021. Le taux effectif d'impôt de 26,2 % du premier trimestre de 2021 est largement supérieur au taux de 16,7 % du trimestre comparable de 2020. Le taux effectif d'impôt du premier trimestre de 2020 tenait compte de l'impact de mesures incitatives adoptées par le gouvernement américain pour aider les entreprises à faire face à la crise de la COVID-19. En excluant cet élément, le taux effectif d'impôt du premier trimestre de 2021 demeure légèrement supérieur au taux ajusté du trimestre comparable de 2020 et reflète principalement une réduction des montants déductibles sur la charge d'intérêts de la Société.

Le résultat net du premier trimestre de 2021 est de 20,5 millions $, en baisse de 3,2 millions $ sur le résultat net de 23,7 millions $ du premier trimestre de l'exercice précédent.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'établit à 20,1 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 2,90 $ pour le premier trimestre de 2021. Il se compare à un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 22,9 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 3,31 $ pour la période comparable de 2020.

La Société note un apport de flux de trésorerie de 4,4 millions $ issu des activités d'exploitation au premier trimestre de 2021 alors que ces mêmes activités avaient généré des flux de 24,9 millions $ au cours de la même période de l'exercice précédent. Par ailleurs, les activités de financement ont généré 3,1 millions $ au cours du premier trimestre de 2021 alors qu'elles avaient généré 110,3 millions $ pour le trimestre comparable de 2020. Au cours du premier trimestre de 2020, les flux de trésorerie reliés au financement de l'acquisition de Sun-Rype Products Ltd. et de deux de ses entités affiliées (« Sun-Rype ») avaient été de 89,3 millions $, laissant un écart de 17,9 millions $ pour les soldes comparables. Les activités d'investissement ont, pour leur part, utilisé 12,6 millions $ au cours du premier trimestre de 2021 comparativement à 93,2 millions $ pour la même période de l'exercice 2020. En excluant les flux de trésorerie reliés à l'acquisition de Sun-Rype en 2020, soit 82,8 millions $, il en résulte une hausse d'utilisation de 2,2 millions $ sur les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement du premier trimestre de 2020. À la fin du premier trimestre de l'exercice en cours, la Société présente un solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de 2,8 millions $ et un découvert bancaire de 1,2 million $ alors qu'à la fin du premier trimestre de 2020, elle indiquait un solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de 31,7 millions $ et n'avait pas de découvert bancaire.

Perspectives

La Société constate une très légère baisse des volumes de l'industrie sur les marchés américain et canadien des jus et boissons de fruits pour la période de trois mois se terminant le 3 avril 2021. Elle rappelle que les ventes du mois de mars 2020 avaient été favorisées par une hausse de volume inhabituelle découlant de l'accumulation de réserves alimentaires liée à la pandémie. En excluant les effets de change, les ventes de la Société ont connu une hausse de 2,2 % au cours du premier trimestre de 2021 lorsque comparées à la même période en 2020. Sous réserve de facteurs externes significatifs, incluant les effets de change et les impacts de l'évolution de la COVID‑19 ainsi que de la vitesse du déconfinement, la Société estime être en mesure de maintenir en 2021 un niveau de ventes similaire à celui de 2020. Elle note cependant que l'incertitude relative de cette prévision est plus élevée qu'en temps normal car l'arrivée de nouveaux variants pourrait reporter le retour vers un déconfinement complet. De plus, le niveau d'activités des services alimentaires pourrait être affecté par une proportion de télétravail plus importante qu'historiquement et ce, même lorsque la pandémie deviendra chose du passé.

La Société a observé une réduction de la rentabilité de ses activités américaines au cours du premier trimestre de 2021 due, entre autres, à une forte hausse des frais de transport et d'entreposage. Les enjeux au niveau du transport sont attribuables à une hausse de la demande exacerbée par un manque de camionneurs et d'équipements. La Société pense que cette situation risque de se prolonger, au moins, jusqu'à la fin de l'année 2021. De plus, l'effet combiné de la pandémie actuelle et d'un début de reprise économique suivant une réduction graduelle des mesures de confinement aux États-Unis crée de fortes pressions sur la disponibilité de la main-d'œuvre et des pressions inflationnistes touchant certaines matières premières, telles que la résine PET. Pour compenser ces pressions inflationnistes, la Société estime être en mesure d'ajuster progressivement ses prix de vente au cours des deuxième et troisième trimestres mais ces hausses de prix n'auront pas leur plein effet avant le troisième trimestre à cause des délais requis pour leur entrée en vigueur.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente de jus et de boissons prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis, Old Orchard, Rougemont et Sun-Rype. Lassonde est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits au Canada et est une des deux plus grandes productrices de jus et boissons de fruits non réfrigérés de marque privée aux États-Unis. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges. La Société fabrique également des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 17 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise d'un peu plus de 2 700 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Dans ce document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou dans d'autres communications, la Société peut, à l'occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des estimations, des attentes, des prévisions, des projections concernant : des dépenses d'investissement futures, des produits, des charges, des bénéfices, des résultats, de même que l'endettement, la situation financière, les pertes, les projets à venir, les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités. Dans le cadre du présent document, ces énoncés peuvent notamment viser les résultats préliminaires, le taux de croissance des ventes et le résultat net attribuable aux actionnaires. Les énoncés prospectifs formulés dans ce document sont destinés à aider les lecteurs à mieux comprendre la situation financière de Lassonde et les résultats de ses activités à la date indiquée, et pourraient ne pas être adéquats à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « cibler » ou « viser », à la forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur, et à l'emploi d'autres termes semblables. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques.

De par leur nature, ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes d'ordre général et spécifique. Il est donc possible que les prévisions, projections et autres énoncés ne se matérialisent pas ou diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou puissent avoir une incidence sur le degré avec lequel une prévision, projection ou autre énoncé particulier se réalisera. Quoique Lassonde soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se réaliseront.

Il est déconseillé aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné qu'en raison de divers facteurs significatifs, les résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, l'environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lequel Lassonde exerce ses activités ou qui serait susceptible d'avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à attirer et à conserver des clients, des consommateurs et du personnel compétent, la disponibilité et le coût des matières premières et du transport, ses coûts d'exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle exerce ses activités.