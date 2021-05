Lassonde Industries : Rapport de gestion du premier trimestre 2021 07/05/2021 | 18:08 Envoyer par e-mail :

Industries Lassonde inc. Rapport de gestion intermédiaire - Premier trimestre terminé le 3 avril 2021 Le présent rapport de gestion relatif aux résultats, à la situation financière et aux flux de trésorerie de Industries Lassonde inc. (la « Société ») doit être lu en parallèle avec ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités (« états financiers consolidés intermédiaires ») et les notes afférentes. En plus de contenir l'analyse du premier trimestre terminé le 3 avril 2021, le rapport tient compte de tout élément pouvant être considéré comme significatif survenu entre le 3 avril 2021 et sa date d'approbation par le conseil d'administration de la Société, soit le 7 mai 2021 inclusivement. L'information financière du présent rapport de gestion a été préparée selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Des renseignements complémentaires, dont la notice annuelle et les attestations des dirigeants relatives au premier trimestre de l'exercice financier 2021, sont également disponibles sur le site Internet de SEDAR au www.sedar.com. À moins d'indication contraire, la monnaie de présentation des données financières du présent document est le dollar canadien. Déclarations prospectives et utilisation d'hypothèses et d'estimations Toute déclaration contenue dans le présent rapport qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent rapport, les verbes « croire », « prévoir », « estimer » et d'autres expressions similaires ainsi que la forme négative de ces termes ou de leurs variations indiquent en général des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Industries Lassonde inc. et elles sont assujetties à des risques connus et inconnus ainsi qu'à des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, le rendement ou les résultats réels de Industries Lassonde inc. soient sensiblement différents du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Des informations détaillées sur ces risques et incertitudes sont présentées à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel de l'exercice terminé le 31 décembre 2020. La préparation des états financiers consolidés intermédiaires conformément aux IFRS exige que la direction exerce son jugement dans l'application des méthodes comptables et qu'elle utilise des hypothèses et des estimations qui ont une incidence sur les montants comptabilisés à titre d'actifs, de passifs, de revenus et de charges et sur les renseignements fournis quant aux passifs éventuels et actifs éventuels. Les principales hypothèses et estimations utilisées par la direction sont les suivantes : Évaluation des revenus tirés de la vente de produits;

Évaluation du taux effectif d'imposition trimestriel;

Évaluation des actifs au titre de droits d'utilisation et des obligations locatives;

Évaluation des actifs et passifs au titre des prestations définies;

Évaluation d'actifs non financiers;

Répartition du prix d'achat de l'entreprise acquise lors d'un regroupement d'entreprises; et

Évaluation de la juste valeur des instruments financiers classés au niveau 3. Puisque le processus de présentation de l'information financière exige l'utilisation d'hypothèses et d'estimations, les résultats réels portant sur les éléments faisant l'objet de ces hypothèses et estimations pourraient différer de celles-ci. 1 Profil de la Société Industries Lassonde inc. développe, fabrique et commercialise en Amérique du Nord une vaste gamme de jus et boissons prêts à boire, des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées ainsi que des concentrés de jus surgelés. La Société est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits au Canada et une des deux plus grandes productrices de jus et boissons de fruits non-réfrigérés de marque privée aux États-Unis. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges. De plus, la Société développe, fabrique et commercialise des produits alimentaires spécialisés tels que des bouillons et sauces à fondue ainsi que des sauces pour pâtes. Elle produit également du cidre de pomme et des boissons à base de cidre et elle importe des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine afin de les conditionner et de les commercialiser. Les principales filiales en activité de la Société sont A. Lassonde inc., Apple & Eve, LLC, Lassonde Pappas and Company, Inc. (« LPC »), Old Orchard Brands, LLC (« OOB »), Spécialités Lassonde inc., et Vins Arista inc. La Société exploite 17 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise d'un peu plus de 2 700 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Les actions de Industries Lassonde inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto. La Société est active dans deux segments de marché, soit les ventes au détail et les ventes aux services alimentaires. Les ventes au détail, qui représentaient pour l'exercice 2020 environ 91 % des ventes totales, regroupent (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes en ligne. Pour l'exercice 2020, les ventes aux services alimentaires comptaient pour environ 9 % des ventes totales et regroupent les ventes effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements. Les produits de marque nationale de la Société sont vendus dans des emballages variés et sous de nombreuses marques de commerce de propriété exclusive telles qu'Antico, Apple & Eve, Arte Nova, Canton, Double Vie, Dublin's Pub, Everfresh, Fairlee, Fruité, Grown Right, Kiju, Mont-Rouge, Northland, Oasis, Old Orchard, Orange Maison, Rougemont, Ruby Kist, Sun-Rype, The Switch, Tropical Grove ainsi que sous des marques de commerce dont la Société détient les droits d'utilisation comme Allen's, Arizona, Del Monte, Graves, Nature's Best et Tetley. Sur le plan géographique, la Société réalise, sur une base annuelle, 58,0 % de ses ventes aux États-Unis, 41,7 % au Canada et 0,3 % dans d'autres pays. Dans le cours normal de ses activités, la Société procède au pressage de la pomme et de la canneberge. Ces activités de transformation s'échelonnent en grande partie du mois d'août au mois de novembre. Elles sont réalisées à partir des fruits récoltés et accroissent généralement le niveau des stocks lors du dernier trimestre de l'exercice. Performance globale La Société a affiché des ventes de 466,8 millions $ au cours du premier trimestre de 2021, en baisse de 5,6 millions $ ou 1,2 % par rapport aux ventes de 472,4 millions $ pour la période comparable de 2020. En excluant un effet de change défavorable de 16,0 millions $, les ventes de la Société ont connu une hausse de 10,4 millions $ ou 2,2 %, expliquée en grande partie par une augmentation des ventes de produits de marque privée et une variation favorable de la composition des ventes de produits de marque nationale, atténuées par une diminution au Canada du volume de ventes de produits de marque nationale. Il faut se rappeler que les ventes du mois de mars 2020 avaient été favorisées par une hausse de volume inhabituelle découlant de l'accumulation de réserves alimentaires liée à la pandémie. Le résultat d'exploitation de la Société a été de 31,4 millions $ pour le premier trimestre de 2021, en hausse de 1,1 million $ sur le résultat d'exploitation de 30,3 millions $ du trimestre comparable de l'exercice précédent. Cette hausse provient d'une amélioration de la rentabilité des activités canadiennes découlant (i) d'une augmentation de la contribution brute, qui s'explique par une variation favorable de la composition des ventes et l'amélioration de la cadence de production de l'une des usines de la Société qui avait été ralentie en 2020 par des travaux d'investissement et (ii) d'une diminution des frais de vente et de marketing, le tout atténué par une hausse des frais d'entreposage. Au niveau des activités américaines, la rentabilité est en baisse due essentiellement à une augmentation des frais de transport et d'entreposage, partiellement compensée par une augmentation de la contribution brute attribuable à une variation favorable de la composition des ventes. Les frais financiers sont passés de 5,0 millions $ au premier trimestre de 2020 à 3,0 millions $ au cours de ce trimestre. La diminution provient essentiellement d'une baisse de la charge d'intérêts de la dette à long terme expliquée par un niveau de dette inférieur. Les « Autres (gains) pertes » sont passés d'un gain de 3,4 millions $ au premier trimestre de 2020 à une perte de 0,5 million $ en 2021. La perte du premier trimestre de 2021 est essentiellement due à une perte de 0,4 million $ provenant de la variation de juste valeur d'instruments financiers. Le gain du premier trimestre de 2020 était principalement attribuable à des gains de change totalisant 3,1 millions $ qui découlaient de l'impact de la forte appréciation en fin de trimestre du dollar américain par rapport au dollar canadien. Le résultat avant impôts du premier trimestre de 2021 est de 27,7 millions $, en baisse de 0,8 million $ sur le résultat avant impôts du premier trimestre de 2020 qui était de 28,5 millions $. 2 Les impôts sur le résultat sont passés de 4,7 millions $ pour le premier trimestre de 2020 à 7,3 millions $ pour le trimestre comparable de 2021. Le taux effectif d'impôt de 26,2 % du premier trimestre de 2021 est largement supérieur au taux de 16,7 % du trimestre comparable de 2020. Le taux effectif d'impôt du premier trimestre de 2020 tenait compte de l'impact de mesures incitatives adoptées par le gouvernement américain pour aider les entreprises à faire face à la crise de la COVID-19. En excluant cet élément, le taux effectif d'impôt du premier trimestre de 2021 demeure légèrement supérieur au taux ajusté du trimestre comparable de 2020 et reflète principalement une réduction des montants déductibles sur la charge d'intérêts de la Société. Le résultat net du premier trimestre de 2021 est de 20,5 millions $, en baisse de 3,2 millions $ sur le résultat net de 23,7 millions $ du premier trimestre de l'exercice précédent. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'établit à 20,1 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 2,90 $ pour le premier trimestre de 2021. Il se compare à un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 22,9 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 3,31 $ pour la période comparable de 2020. La Société note un apport de flux de trésorerie de 4,4 millions $ issu des activités d'exploitation au premier trimestre de 2021 alors que ces mêmes activités avaient généré des flux de 24,9 millions $ au cours de la même période de l'exercice précédent. Par ailleurs, les activités de financement ont généré 3,1 millions $ au cours du premier trimestre de 2021 alors qu'elles avaient généré 110,3 millions $ pour le trimestre comparable de 2020. Au cours du premier trimestre de 2020, les flux de trésorerie reliés au financement de l'acquisition de Sun-Rype Products Ltd. et de deux de ses entités affiliées (« Sun-Rype ») avaient été de 89,3 millions $, laissant un écart de 17,9 millions $ pour les soldes comparables. Les activités d'investissement ont, pour leur part, utilisé 12,6 millions $ au cours du premier trimestre de 2021 comparativement à 93,2 millions $ pour la même période de l'exercice 2020. En excluant les flux de trésorerie reliés à l'acquisition de Sun-Rype en 2020, soit 82,8 millions $, il en résulte une hausse d'utilisation de 2,2 millions $ sur les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement du premier trimestre de 2020. À la fin du premier trimestre de l'exercice en cours, la Société présente un solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de 2,8 millions $ et un découvert bancaire de 1,2 million $ alors qu'à la fin du premier trimestre de 2020, elle indiquait un solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de 31,7 millions $ et n'avait pas de découvert bancaire. 3 Informations financières trimestrielles Données relatives aux résultats consolidés Premiers trimestres terminés les (en milliers de dollars, sauf indication) 3 avril 2021 28 mars 2020 $ $ Ventes 466 794 472 446 Coût des ventes 335 197 348 334 Frais de vente et d'administration 100 224 93 788 (Gains) pertes sur immobilisations (9) (24) 435 412 442 098 Résultat d'exploitation 31 382 30 348 Quote-part du résultat net d'une entreprise associée (126) (252) Frais financiers 3 025 5 049 Autres (gains) pertes 509 (3 429) Résultat avant impôts 27 722 28 476 Impôts sur le résultat 7 268 4 742 Résultat net 20 454 23 734 Attribuable : 20 090 Aux actionnaires de la Société 22 947 À la participation ne donnant pas le contrôle 364 787 20 454 23 734 Résultat de base et dilué par action (en $) 2,90 3,31 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 6 934 6 934 Les ventes du premier trimestre de 2021 totalisent 466,8 millions $, en baisse de 5,6 millions $ (1,2 %) sur les ventes de 472,4 millions $ du premier trimestre de 2020. Cette diminution des ventes s'explique par l'effet combiné des éléments suivants : (i) une hausse de 17,9 millions $ des ventes de produits de marque privée; (ii) un effet de change défavorable de 16,0 millions $; (iii) une diminution de 14,2 millions $ du volume de ventes de produits de marque nationale, principalement au Canada; (iv) une variation favorable de la composition des ventes de produits de marque nationale résultant en une augmentation des ventes de 5,7 millions $; (v) l'effet favorable d'une baisse de 1,1 million $ des frais de référencement; et (vi) des ajustements de prix de vente qui ont eu un effet défavorable net de 0,1 million $ sur les ventes de produits de marque nationale. Le coût des ventes est passé de 348,3 millions $ au premier trimestre de 2020 à 335,2 millions $ pour le premier trimestre de 2021, en baisse de 13,1 millions $ ou 3,8 %. Lorsque comparée à la baisse de 1,2 % des ventes, la baisse de 3,8 % du coût des ventes reflète essentiellement une variation favorable de la composition des ventes ainsi que les effets positifs, sur les coûts de main-d'œuvre et des frais généraux de fabrication, d'une amélioration de la cadence de production de l'une des usines de la Société. Les frais de vente et d'administration sont passés de 93,8 millions $ au premier trimestre de 2020 à 100,2 millions $ pour le premier trimestre de 2021, en hausse de 6,4 millions $. Cette augmentation est principalement due à une hausse des frais d'entreposage, à des frais de transport plus élevés aux États-Unis ainsi qu'à une hausse des charges salariales, partiellement compensées par une diminution des frais de vente et de marketing au Canada. Le résultat d'exploitation de la Société a été de 31,4 millions $ pour le premier trimestre de 2021, en hausse de 1,1 million $ sur le résultat d'exploitation de 30,3 millions $ du trimestre comparable de l'exercice précédent. Les frais financiers sont passés de 5,0 millions $ au premier trimestre de 2020 à 3,0 millions $ au cours de ce trimestre. La diminution provient essentiellement d'une baisse de la charge d'intérêts de la dette à long terme expliquée par un niveau de dette inférieur. 4 Les « Autres (gains) pertes » sont passés d'un gain de 3,4 millions $ au premier trimestre de 2020 à une perte de 0,5 million $ en 2021. La perte du premier trimestre de 2021 est essentiellement due à une perte de 0,4 million $ provenant de la variation de juste valeur d'instruments financiers. Le gain du premier trimestre de 2020 était principalement attribuable à des gains de change totalisant 3,1 millions $ qui découlaient de l'impact de la forte appréciation en fin de trimestre du dollar américain par rapport au dollar canadien. Le résultat avant impôts du premier trimestre de 2021 est de 27,7 millions $, en baisse de 0,8 million $ sur le résultat avant impôts du premier trimestre de 2020 qui était de 28,5 millions $. Les impôts sur le résultat sont passés de 4,7 millions $ pour le premier trimestre de 2020 à 7,3 millions $ pour le trimestre comparable de 2021. Le taux effectif d'impôt de 26,2 % du premier trimestre de 2021 est largement supérieur au taux de 16,7 % du trimestre comparable de 2020. Le taux effectif d'impôt du premier trimestre de 2020 tenait compte de l'impact de mesures incitatives adoptées par le gouvernement américain pour aider les entreprises à faire face à la crise de la COVID-19. En excluant cet élément, le taux effectif d'impôt du premier trimestre de 2021 demeure légèrement supérieur au taux ajusté du trimestre comparable de 2020 et reflète principalement une réduction des montants déductibles sur la charge d'intérêts de la Société. Le résultat net du premier trimestre de 2021 est de 20,5 millions $, en baisse de 3,2 millions $ sur le résultat net de 23,7 millions $ du premier trimestre de l'exercice précédent. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'établit à 20,1 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 2,90 $ pour le premier trimestre de 2021. Il se compare à un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 22,9 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 3,31 $ pour la période comparable de 2020. Données relatives aux résultats intermédiaires (en milliers de dollars, sauf indication) T1 2021 T4 2020 T3 2020 T2 2020 T1 2020 T4 2019 T3 2019 T2 2019 $ $ $ $ $ $ $ $ Ventes 466 794 515 065 495 207 498 207 472 446 432 127 422 882 419 746 Résultat d'exploitation 31 382 38 907 40 018 42 658 30 348 24 964 24 952 27 549 Résultat net attribuable aux 20 090 actionnaires de la Société 23 538 25 333 25 998 22 947 28 466 15 345 15 600 Résultat de base et dilué 2,90 par action (en $) 3,39 3,65 3,75 3,31 4,10 2,21 2,25 BAIIA ajusté i ) 46 609 56 837 55 966 58 521 45 802 39 250 39 268 41 727 Pour la définition, se référer à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent rapport. Deuxième trimestre de 2019 La Société a affiché des ventes de 419,7 millions $ au cours du deuxième trimestre de 2019, en hausse de 28,8 millions $ ou 7,4 % par rapport aux ventes de 390,9 millions $ pour la période comparable de 2018. OOB a réalisé des ventes de 31,7 millions $ au cours du deuxième trimestre de 2019. Ces ventes avaient été de 12,4 millions $ pour la période du 31 mai 2018 (date de début des activités d'exploitation de OOB sous le contrôle de la Société) au 30 juin 2018. En excluant les ventes de OOB et un effet de change favorable de 8,1 millions $, les ventes de la Société ont connu une hausse de 1,4 million $ (0,4 %) expliquée en grande partie par une augmentation des ventes de produits de marque privée, atténuée par une baisse des ventes des produits de marque nationale. Le résultat d'exploitation de la Société a été de 27,5 millions $ pour le deuxième trimestre de 2019, en baisse de 0,5 million $ sur le résultat d'exploitation de 28,0 millions $ du trimestre comparable de l'exercice 2018. Pour sa part, OOB a affiché un résultat d'exploitation de 4,1 millions $ au cours du deuxième trimestre de 2019. Pour la période du 31 mai 2018 au 30 juin 2018, OOB avait affiché un résultat d'exploitation de 0,2 million $ et la Société avait encouru, au cours du deuxième trimestre de 2018, des charges de 1,5 million $ liées à l'acquisition de OOB. Sans les effets de l'acquisition de OOB, le résultat d'exploitation aurait été en baisse de 5,9 millions $ par rapport au deuxième trimestre de 2018. Cette baisse s'explique par une réduction de la contribution brute des activités américaines découlant principalement d'une hausse du coût des intrants touchant particulièrement le concentré de pomme. Au niveau des activités canadiennes, la contribution brute est en hausse par rapport au trimestre comparable de l'exercice précédent reflétant notamment des ajustements de prix de vente, atténués par un effet de change défavorable, une hausse du coût des intrants et par l'impact d'une baisse de cadence de production liée à des travaux d'investissement dans une des usines de la Société. La baisse du résultat d'exploitation de la Société est également due à une hausse des frais de vente et d'administration expliquée par une variation défavorable des frais de transport et par une hausse des frais marketing découlant d'une intensification de l'activité promotionnelle liée à de nouveaux produits, partiellement compensées par une baisse des charges salariales liées à la performance. Il est à noter que l'adoption de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019 a eu un effet favorable de 0,2 million $ sur le résultat d'exploitation du deuxième trimestre de 2019. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'établit à 15,6 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 2,25 $ pour le deuxième trimestre de 2019. Il se compare à un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 18,1 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 2,59 $ pour la période comparable de 2018. 